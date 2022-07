Ritardi fino a tre ore e stazioni stracolme di pendolari e turisti in attesa dell’arrivo del treno. Giornata di enormi disagi quella che si sta vivendo in tutta Italia a causa di un incendio registrato tra Chiusi (Siena) e Orvieto dove è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare il rogo che ha interessato sterpaglie e il bosco ad Allerona, e di un altro incendio nei pressi della linea ferroviaria tra Latina e Cisterna di Latina.

Traffico dunque paralizzato sulla linea direttissima Roma-Firenze sia per quanto riguarda l’alta velocità che per i treni regionali e InterCity. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una squadra Aib regionale da Spoleto ed un’altra da Terni. E’ stato attivato anche l’intervento con mezzi aerei. A causa delle fiamme e del denso fumo che sta interessando la ferrovia il traffico è stato sospeso. Sul posto si sta portando anche la squadra AIB regionale da Spoleto ed un’altra da Terni

Le Ferrovie hanno reso noto che la circolazione ferroviaria è stata interrotta dalle 16.55 fra Chiusi e Orvieto sulla linea Alta velocità Firenze-Roma e su quella convenzionale per l’incendio in prossimità dei binari che sta interessando la zona. Coinvolti i treni Alta velocità sulla direttrice Torino-Salerno, per Venezia e Verona. Ritardi e cancellazioni – spiegano le Ferrovie – anche per i treni regionali sulla Roma-Firenze convenzionale. In attesa che sia autorizzata la ripresa della circolazione “Rfi e le imprese di trasporto coinvolte si sono attivate sul fronte dell’informazione e dell’assistenza ai viaggiatori e nella riprogrammazione dell’offerta ferroviaria”.

Treni a Lunga Percorrenza previsti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) – Torino Porta Nuova (21:00)

• FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) – Salerno (20:05)

• FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) – Napoli Centrale (18:48)

• FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:10)

• FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) – Napoli Centrale (19:48)

• FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00)

• FR 9645 Torino Porta Nuova (14:50) – Roma Termini (19:10)

• FR 9648 Napoli Centrale (15:00) – Milano Centrale (19:24)

• FR 9428 Napoli Centrale (15:09) – Venezia Santa Lucia (20:34)

• FR 9643 Milano Centrale (15:25) – Napoli Centrale (20:03)

• FR 9652 Napoli Centrale (15:56) – Bergamo (21:43)

• FR 9547 Milano Centrale (15:10) – Battipaglia (21:17)

• FR 9430 Napoli Centrale (16:09) – Udine (23:05)

• FR 8524 Roma Termini (16:50) – Bolzano (21:48)

• FR 9662 Napoli Centrale (17:25) – Torino Porta Nuova (23:10)

• FR 9698 Roma Termini (16:50) – Milano Centrale (19:58)

• FA 8519 Bolzano (13:12) – Sibari (22:31)

• FA 8556 Roma Termini (16:20) – Genova Piazza Principe (20:32)

• FA 9480 Roma Termini (16:30) – Trieste Centrale (21:55)

• IC 592 Roma Termini (15:30) – Trieste Centrale (23:47)

