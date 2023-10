“Ci ha lasciati Claudia Agostini, una donna straordinaria. Una farmacista che ha lottato contro la SLA e per il sistema sanitario pubblico. Alla Leopolda del 2019 commosse tutti con un discorso stupendo”. Queste le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che sui social piange la scomparsa della donna che “si era candidata con Italia Viva alle regionali del 2020 ed era un modello di bellezza per tanti di noi. Nell’aprile 2022 mi aveva fatto un regalo chiedendomi di celebrare il suo matrimonio, a casa, a Piombino“.

“Oggi – prosegue Renzi – nel ricordo di Claudia tutta la comunità di Italia Viva si stringe intorno a Paolo e alla piccola grande Livia, proprio nel giorno della sua cresima. Livia saprà nuotare nel mare della vita con stile nel ricordo della sua mamma. E tutti insieme, con Paolo, ricorderemo Claudia alla prossima Leopolda. Se avete due minuti ascoltate questo discorso: riascoltare le sue parole ci fa comunque bene anche in questo momento di dolore. Che la terra ti sia lieve Claudia, ti vogliamo bene”.

Ci ha lasciati Claudia Agostini, una donna straordinaria. Una farmacista che ha lottato contro la SLA e per il sistema sanitario pubblico. Alla Leopolda del 2019 commosse tutti con questo discorso stupendo. Si era candidata con Italia Viva alle regionali del 2020 ed era un… pic.twitter.com/6Nz3fbEI7e — Matteo Renzi (@matteorenzi) October 15, 2023

Oltre al post, Renzi pubblica il video dell’intervento di Claudia Agostini alla Leopolda 2019. Parole importanti quelle che la donna, quattro anni fa, rivolese alle istituzioni: “Sono una farmacista ospedaliera e fino a poco tempo fa sono sempre stata dall’altra parte del balcone. Poi è successo qualcosa che non si può prevedere: da sintomi che parevano poca cosa, attraverso esami, visite e controlli, e passando per tre ospedali diversi, ho ricevuto la diagnosi di una malattia rara, una di quelle che una farmacista come me conosce bene, in tutte le sue conseguenze, da quelle più lievi a quelle più gravi. Posso dire – proseguiva – che dall’oggi al domani mi sono ritrovata ad essere paziente e farmacista”. Da qui l’appello al sistema sanitario nazionale: “Chiedo alla politica che il sistema sanitario nazionale continui ad essere efficiente e gratuito, che mi dia la speranza che questa malattia un giorno possa essere sconfitta e che mi dia la possibilità di scegliere il modo più giusto per me di passare all’altro mondo. Con il sorriso vi voglio salutare e col sorriso e con la dignità vorrei salutare anche i miei cari quando si scatenerà il momento”.

Qui il suo discorso integrale:



