Un’esplosione di suoni meravigliosi sabato 17 giugno, a partire dalle 20.30 sul palcoscenico dell’Arena Flegrea di Fuorigrotta con 99 Posse, che, insieme alle nuove “Comanda la gang” e “Nero su bianco”, con cui sono tornati sulla scena per celebrare i loro 30 anni di musica, proporranno al pubblico brani iconici tra cui non mancheranno “Curre curre guagliò” e “L’anguilla”; James Senese JNC, che a quarant’anni dal primo album solista dal titolo “James Senese”, festeggia con l’uscita del suo ventiduesimo lavoro discografico e una lunga tournée estiva, con l’energia e la rabbia del suo sax e della sua voce unite alla batteria di Fredy Malfi, al basso di Rino Calabritto e alle tastiere di Alessio Busanca; e Foja, che travolgeranno la platea con i brani dell’ultimo “Miracoli e Rivoluzioni” e le preziose “’O sciore e ’o viento”, “’A Malìa” e “A chi appartieni”. L’opening act è affidato al giovanissimo e talentuoso Gabriele Esposito, cantautore e compositore, che dalle esibizioni in via Scarlatti al palco di X Factor, ora è impegnato in una carriera cantautorale e in live dove esegue suoi brani inediti, con l’ultima arrivata “L’Unica” che è già un successo. Da oggi, prevendite aperte su ETES. Ingresso 15 euro+prevendite.

L’evento è prodotto da DROP e Noisy Naples Fest insieme a C’MoN, ovvero Luca Nottola (Area Live), Diego Magnetta (Musica Posse) e Luciano Chirico (Full Heads), che si sono riuniti in CMN Produzioni, nuova società di booking e produzioni; e rientra nel cartellone di appuntamenti del Noisy Naples Fest, che sta componendo la sua estate live e ha già annunciato OneRepublic (12 luglio), Mr Rain (13 luglio), Brutal – From Ibiza to Naples con Maluma, Chimbala, Fred De Palma, Baby K (16 luglio), Baustelle (19 luglio), Eduardo De Crescenzo (25 luglio).

