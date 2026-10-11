Svolta tecnologica a Secondigliano. Possiamo definirlo come il muro invisibile, che punta a isolare le mafie nelle carceri. Per decenni, le mura degli istituti penitenziari italiani si sono dimostrate tristemente permeabili. Nonostante i rigidi controlli, l’impiego di cani anti-droga e le perquisizioni a sorpresa, lo smantellamento del fenomeno dei telefoni cellulari all’interno delle sezioni detentive è rimasto impari. Dalle carceri sono partite chiamate per gestire piazze di spaccio, direttive per estorsioni e persino dirette sui social media. Ma ora, da settembre 2026, il Ministero della Giustizia ha avviato un piano di svolta partendo da uno degli istituti più complessi del Paese: il carcere di Secondigliano a Napoli. L’obiettivo è azzerare ogni forma di comunicazione non autorizzata verso l’esterno tramite un sistema di schermatura totale. I primi risultati descrivono l’efficacia e le sfide di una vera e propria rivoluzione tecnologica per la sicurezza nazionale. Bisognerà capire la portata del fenomeno e i numeri del test.

La sperimentazione condotta nel penitenziario partenopeo si basa sull’installazione e sul collaudo di dispositivi jammer avanzati, capaci di inibire lo spettro delle frequenze radio utilizzate dai telefoni cellulari sia per le chiamate fonia sia per la trasmissione dati. La tecnologia non si limita a disturbare il segnale a macchia d’olio, ma crea una barriera selettiva e mirata entro il perimetro del complesso penitenziario, impedendo l’aggancio alle celle telefoniche cittadine. L’impatto del test è stato immediato. Nella sola prima giornata di piena operatività, il sistema ha intercettato e respinto ben oltre 24.000 tentativi di connessione e chiamata provenienti dall’interno dell’istituto. Un dato imponente che testimonia l’estensione del traffico clandestino di smartphone e microcellulari. L’inutilizzabilità improvvisa dei dispositivi illegali ha prodotto un effetto indiretto immediato: le richieste da parte dei detenuti per accedere alle telefonate ordinarie e autorizzate, previste dal regolamento penitenziario, sono quadruplicate nel giro di 48 ore.

L’implementazione dei sistemi anti-cellulare in un penitenziario come Secondigliano, che ospita circa 1.500 detenuti, inclusi reparti ad Alta Sicurezza, presenta complessità ingegneristiche e gestionali non banali. La principale difficoltà tecnica che si registra riguarda la necessità di accecare i dispositivi abusivi senza paralizzare il lavoro delle Forze dell’ordine. Il sistema integrato a Secondigliano consente di abilitare uno specifico e ristretto numero di utenze radio e telefoniche in dotazione al personale di Polizia Penitenziaria e all’amministrazione, garantendo la continuità operativa e la gestione delle emergenze. L’installazione dei jammer richiede un puntuale bilanciamento della potenza di trasmissione per evitare il cosiddetto “effetto sbavatura” sulle aree urbane limitrofe, scongiurando il rischio di privare della copertura di rete le abitazioni private e i servizi pubblici vicini alla struttura penitenziaria. ​Ma bisogna anche tener conto di un aggiornamento continuo delle frequenze. Il mercato dei dispositivi contrabbandati evolve rapidamente, passando dal GSM al 5G. La barriera deve quindi integrarsi con aggiornamenti firmware costanti per schermare la totalità delle bande disponibili.

I magistrati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata hanno acceso i riflettori sull’importanza strategica della schermatura. Il possesso di un telefono cellulare in cella non rappresenta soltanto una violazione delle regole interne, ma costituisce il canale d’accesso primario tramite cui i vertici dei clan continuano a esercitare il controllo del territorio, impartire ordini di morte e gestire flussi finanziari illeciti. Isolare ermeticamente i reparti detentivi significa spezzare la catena di comando e restituire al carcere la sua funzione di deterrenza e isolamento della pericolosità sociale per i reati di mafia e terrorismo. Da un punto di vista normativo, l’impiego dei jammer rafforza l’efficacia dell’articolo 391-ter del codice penale (che punisce l’accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti), affiancando alla sanzione penale la sanzione tecnologica preventiva. Il successo registrato durante il collaudo di Secondigliano segna un punto di svolta nelle politiche della giustizia penitenziaria. L’intento del governo e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è estendere progressivamente il modello ad altri istituti sul territorio nazionale, dando la precedenza alle carceri dotate di sezioni ad Alta Sicurezza e 41-bis.

I sindacati della Polizia Penitenziaria mettono in luce come la tecnologia, pur rappresentando un ausilio fondamentale, debba essere accompagnata anche da interventi strutturali sul personale, colmando le piante organiche ed elevando i livelli di sicurezza complessivi. La sperimentazione di Napoli dimostra che l’impiego integrato di tecnologia di alto livello e controlli fisici sul campo può riaffermare il controllo dello Stato all’interno degli istituti di pena.

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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