Un’intera settimana per prendere la decisione di esonerare Thiago Motta. Tanto ha impiegato la Juventus per mettere in atto l’ultimo piano che può valere la qualificazione in Champions League, pericolosamente messa a rischio dopo le ultime due sonore sconfitte contro Atalanta (4-0) e Fiorentina (3-0), e con lo sprint decisivo arrivato oggi, domenica 23 marzo, trovando l’accordo per il sostituto: Igor Tudor.

Juventus, Tudor nuovo allenatore: in serata a Torino

Risuonano lontane le parole di Giuntoli che assicurava la permanenza del tecnico italo-brasiliano “fino a fine stagione”, una posizione messa in discussione non solo dai risultati, ma anche dal feeling con la squadra che avrebbe dato l’ok al cambio in panchina. Per Motta si era parlata di ultima spiaggia contro il Genoa, ma a Torino ha prevalso la fretta: accordo verbale con Tudor solo da formalizzare, con il nuovo allenatore che già in serata sarà in sede. Il croato (da calciatore già bandiera bianconera) ex Udinese, Hellas Verona e Marsiglia è reduce dalle 11 panchine con la Lazio, traghettata nella scorsa stagione al settimo posto. Con lui nello staff anche Javorcic (ex Südtirol e Venezia) già a Roma lo scorso anno: ricoprirà il ruolo di vice allenatore.

Tudor il traghettatore: nessuna pretesa in caso di Champions

Tudor traghetterà anche la Juventus: nel contratto che è pronto a firmare è stata solo determinata la possibilità e non l’obbligo, di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League. Tutt’altre e più impegnative le garanzie richieste dall’altro competitor alla panchina, Roberto Mancini (chiedeva in primis il rinnovo automatico) che hanno reso più facile la scelta della società. La Juve ha ormai deciso, il progetto Thiago Motta (che ha staccato la spina qualche giorno in Portogallo con la famiglia) è fallito dopo nemmeno un anno. Pazienza non c’è. Atteso a breve il comunicato dell’esonero, dopo la chiamata ricevuta dall’allenatore alle tre di pomeriggio, e in serata in benvenuto a Tudor.

