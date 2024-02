Il rapper Killer Mike è stato arrestato subito dopo aver vinto tre Grammy 2024. L’artista, che si è aggiudicato i premi per miglior performance rap, canzone rap e album rap, è stato visto uscire con le manette ai polsi, ma il motivo dell’arresto non è chiaro. Killer Mike è noto anche come attivista politico e sostenitore di Joe Biden.

Un video, pubblicato sul sito di The Hollywood Reporter, ha ritratto il rapper Killer Mike mentre veniva scortato in manette dalla polizia di Los Angeles, subito dopo aver assaporato la gioia per i tre Grammy ricevuti durante l’edizione 2024 alla Crypto.com.

L’arresto di Killer Mike è la notizia più importante dei Grammy 2024

L’arresto del rapper è indubbiamente la “notizia” che ruba la scena a chi ha trionfato in questa edizione: su tutti la pop star Billie Eilish, che ha vinto il premio per la miglior canzone e Taylor Swift con il suo quarto Grammy come Album dell’anno.

Killer Mike arrested at the Grammys pic.twitter.com/rX3cW4F0WA — Daily Loud (@DailyLoud) February 5, 2024

La motivazione? Una rissa avvenuta dentro l’arena

A chiarire i possibili motivi dell’arresto il portavoce della polizia Mike Lopez, secondo il quale il rapper sarebbe stato arrestato in seguito a una lite avvenuta nel pomeriggio di domenica 4 febbraio, intorno alle 16, all’interno dell’arena, come evidenziato da diversi media, tra cui Associated Press. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato dal rapper in merito all’arresto, né dal suo entourage. Killer Mike, secondo quanto riferito, dovrebbe comparire in tribunale a Los Angeles il prossimo 29 febbraio.

