“Sono stata selezionata/o“: è il tormentone diventato in pochi minuti trend topic su Twitter, da quando i fan italiani stanno ricevendo da TicketOne – popolare sito per acquisto di biglietti per concerti musicali – le notifiche di possibilità di acquisto dei biglietti per le date italiane di del tour di Taylor Swift.

La ressa è enorme: in tantissimi vogliono poter acquistare un biglietto e chi non riceve l’email si sfoga sui social a colpi di meme. Altrettanto fanno i fortunati che esultano.

Intanto, l’organizzazione comunica di aver raddoppiato le date: saranno due i concerti di Taylor Swift che si svolgeranno a San Siro.

Queste le date da tutto esaurito in partenza per The Eras Tour 2024: dopo l’annuncio del 13 luglio, si aggiunge anche la data del 14 luglio.

