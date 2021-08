L’Emirato islamico rinasce in Afghanistan, ma senza alcuna bandiera dei talebani sul palazzo presidenziale di Kabul. È infatti una clamorosa bufala la foto spacciata per vera da alcuni importanti media italiani nelle ore concitate in cui il gruppo islamico guidato dal mullah Baradar stava conquistando, praticamente senza opposizione militare, la capitale del Paese.

La foto della bandiera bianca talebana è infatti un fotomontaggio diffuso su Twitter dall’utente Zarhgay Suweil il 15 agosto, tweet poi cancellato ma ancora presente sul web grazie agli screenshot di alcuni utenti. Una foto presa per buona da Rai News, Unione Sarda, Il Giornale, Corriere della Sera, La Stampa (che ha cancellato la foto, nda), ma andata in onda anche su alcuni dei principali telegiornali italiani.

This pic is fake, probably the original one is this one (~ 2020). Unfortunately, Italian media doesn’t check information and they are spreading a fake news (@Corriere @ilgiornale @LaStampa ). Please, double-check the information before sharing them 🙌 https://t.co/w2tqpKTI7N pic.twitter.com/5D3FZkG10C — evariste.gal🌈is (@evaristegal0is) August 16, 2021

L’immagine condivisa dai giornali italiani è in realtà un banale fotomontaggio diffuso dalla propaganda islamista, basato su una foto pubblicata il 26 luglio 2021 dalla pagina Facebook ufficiale di Shamshad TV, come riferisce per esempio David Puente.



Nella foto originale si nota infatti una macchina bianca parcheggiata sulla destra, così come in quella presa per veritiera dai media italiani.

