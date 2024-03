‘Mamma ho perso il treno’ e mi sono fermato sulla banchina della stazione di Cerveteri. Complice la fretta per il treno partenza e la corsa alla stazione. Poi, una volta a bordo, l’amara scoperta: “Oddio mi sono persa mio nipote”. Una storia che arriva dalla stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri e che per fortuna ha un lieto fine.

Martedì 19 marzo, alla stazione ferroviaria Marina di Cerveteri, un bambino di 9 anni è rimasto solo sulla banchina per diversi minuti. Si trovava in compagnia della nonna e di altri familiari, ma prima di salire sul treno si sarebbe distratto, rallentando la sua camminata. La nonna, che è riuscita a salire all’ultimo istante sul convoglio, si è accorta che il nipote non era con lui praticamente all’istante. Il treno diretto a Roma, però, era già partito, per questo non ha potuto fare altro che allertare il numero di emergenza 112. Alla vista del nipotino, la nonna ha tirato un sospiro di sollievo. Passata la paura, però, per il bambino è arrivato anche un rimprovero: “Ci hai fatto prendere uno spavento. Non devi andartene per conto tuo”.

Alla stazione di Marina di Cerveteri sono subito arrivati i carabinieri di Campo Mare, che hanno trovato il bambino impaurito, che ciondolava da solo sulla banchina alla ricerca dei suoi parenti. I militari si sono presi cura del piccolo, che era comunque in buone condizioni. Una bottiglia d’acqua e una cioccolata, prima del ritorno della nonna, che dopo essere scesa alla prima stazione disponibile, è tornata indietro con un altro treno.

Giulio Pinco Caracciolo