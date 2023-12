Sabato 2 dicembre a Napoli, al Romeo Hotel in via Cristoforo Colombo 45, si terrà la prima giornata de Il Riformista. L’evento, che ha già raggiunto il numero di posti disponibili, sarà aperto alle ore 10 con i saluti dei direttori Matteo Renzi e Andrea Ruggieri e sarà in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Riformista.

Il programma completo:

10.15 – Il Futuro dell’economia, con Antonio D’Amato, imprenditore, Antonio Gozzi, Presidente Federacciai, e Federica Brancaccio, Presidente Ance. Modererà il giornalista Aldo Torchiaro.

11.00 – Augusto Minzolini intervista il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

11:45 – Presentazione PQM, novo settimanale del Riformista sulla giustizia diretto dall’avvocato Gian Domenico Caiazza, sul palco con lui Paolo Liguori e Piero Sansonetti. PQM sarà in edicola ogni sabato dal 9 dicembre.

12.15 – Francesca Sabella intervista l’avvocato Lucia Annibali.

12:45 – Il nuovo disordine mondiale con Lorenzo Vita e Paolo Guzzanti.

13:15 – Intelligenza artificiale con il professor Matteo Flora e la professoressa Ermelinda Campani, modera da Alessio De Giorgi.

15:00 – Claudia Fusani intervista il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

15:30 – Benedetta Frucci intervista il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano.

16:00 – Andrea Ruggieri intervista il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

16:45 – Saluti finali di Matteo Renzi.

Alfredo Romeo lancia PQM, settimanale sulla giustizia diretto da Gian Domenico Caiazza

Il Riformista è tornato in edicola, per volontà del suo editore Alfredo Romeo, più di quattro anni fa (dopo molti anni di assenza) con una vocazione specialissima: il garantismo. E’ stata in questi anni la sua mission: spingere il Paese fuori dal populismo penale che da un quarto di secolo almeno ha fatto strame della altissima cultura politica italiana.

La Romeo Editore, che ne ha rilanciato la testata, vuole fare un passo ulteriore in questa direzione. Dal 9 dicembre prossimo uscirà insieme al Riformista un settimanale, intitolato PQM, diretto dall’avvocato Gian Domenico Caiazza – già presidente delle Camere penali – interamente dedicato allo studio, all’approfondimento e alla divulgazione dei problemi e dei perché della giustizia.

PQM è la formula con la quale si concludono le sentenze. Sta per: Per Questi Motivi….

Proprio così: per questi motivi – e cioè uno spaventoso vuoto culturale e giuridico in gran parte dell’opinione pubblica e delle classi dirigenti – nasce il nuovo settimanale che sarà presentato sabato 2 dicembre alle 11,45 all’Hotel Romeo di Napoli dal direttore Caiazza, insieme a Paolo Liguori e Piero Sansonetti.

Ciro Cuozzo