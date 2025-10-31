È davvero possibile una fashion revolution che renda tracciabili tutte le filiere della moda, anche quelle più presentabili e, almeno in apparenza, etiche? La domanda resta aperta, ma a più di dieci anni dal crollo del Rana Plaza – la fabbrica di Dacca dove morirono oltre mille persone – il movimento nato da quella tragedia continua a interrogare l’intero sistema. Il movimento Fashion Revolution, fondato nel 2013 da Carry Somers e Orsola de Castro, è cresciuto fino a diventare una rete mondiale che chiede trasparenza, giustizia e sostenibilità in un settore ancora segnato da catene produttive opache.

L’idea è semplice e radicale: mostrare ciò che l’industria preferisce nascondere. Da qui le due campagne simbolo: “I made your clothes”, in cui chi cuce un abito si mostra con orgoglio, e il Transparency Index, che misura quanto i marchi rendano pubbliche le informazioni su fornitori e condizioni di lavoro. La trasparenza non è il punto d’arrivo, ma il presupposto di ogni responsabilità reale. E, come ricorda Alessandra Gallo, consulente di strategia di prodotto per la moda a basso impatto, «tra le macerie del Rana Plaza non c’erano solo brand di fast fashion: anche marchi di alta gamma avevano fili invisibili che li legavano a quella fabbrica».

In Italia il tema tocca un nervo scoperto. Il Paese produce gran parte della pelletteria di lusso europea e ospita una filiera diffusa fatta di subappalti e laboratori invisibili. Qui lavora Abiti Puliti, la sezione italiana della Clean Clothes Campaign, che indaga i meccanismi nascosti del tessile e le responsabilità delle imprese committenti: riportare alla luce la parte oscura di un’eccellenza che si racconta etica ma spesso non lo è.

Dalla necessità di un approccio più etico alla produzione di moda e più cosciente del suo impatto, è nato il Collettivo Moda Consapevole ETS (Ente del Terzo Settore). «Con altri brand romani ci siamo chiesti: possiamo fare qualcosa per creare sul nostro territorio maggiore consapevolezza sui temi della moda etica e della riduzione dell’impatto?», racconta Gallo, consulente di moda a basso impatto e docente allo IED, dove insegna come costruire brand circolari. Come professionista si pone l’obiettivo di agire su tre fronti: aiutare le piccole aziende a fare scelte etiche, formare i designer del futuro e sensibilizzare i consumatori.

Il collettivo, nato da sei realtà e oggi composto da undici fondatrici, punta a costruire una rete di piccoli brand, upcycler e artigiani che producono moda a basso impatto. «Entrare nel territorio è importante – spiega Gallo – perché i giovani brand nascono già con l’idea di sostenibilità, ma vanno aiutati a crescere, partecipare a fiere, accedere a bandi». Il 1° ottobre, al Campidoglio, l’associazione si è presentata con un talk sul settore tessile che ha coinvolto scuole di moda e studenti impegnati in progetti di upcycling.

La prospettiva è farne un format replicabile in altre città, «trasformando la moda da sistema centralizzato a sistema diffuso, costruendo aggregati e reti associative». Un modello che sostituisce la gerarchia con la cooperazione e fa della trasparenza la sua infrastruttura comune.

Intanto l’Europa si muove. Con la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, adottata nel luglio 2024, le imprese dovranno identificare e prevenire i rischi ambientali e sociali lungo tutta la catena di fornitura. Per il tessile, è un cambio di paradigma: la trasparenza non sarà più una scelta, ma un dovere.

Eppure nessuna norma può bastare da sola. Una vera rivoluzione della moda richiede un’alleanza tra istituzioni, produttori e cittadini: dal basso, come il collettivo romano, e dall’alto, con regole che rendano visibile ciò che ancora si nasconde sotto le cuciture. Perché la moda etica, per esistere davvero, deve prima di tutto essere onesta.

Ilaria Donatio Ho scritto “Opus Gay", un saggio inchiesta su omofobia e morale sessuale cattolica, ho fondato GnamGlam, progetto sull'agroalimentare. Sono tutrice volontaria di minori stranieri non accompagnati e mi interesso da sempre di diritti, immigrazione, ambiente e territorio. Lavoro al The Watcher Post.

