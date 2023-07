L’Università Federico II di Napoli presenta il corso online gratuito “Analisi del processo civile riformato”, una risorsa didattica unica che offre un’analisi dettagliata della recente riforma Cartabia del processo civile, introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022.

Questo innovativo corso di formazione è dedicato a chiunque sia interessato al diritto processuale civile ed è stato progettato per laureandi, professionisti del settore giuridico, tirocinanti, magistrati, procuratori, avvocati dello Stato e chiunque aspiri a lavorare nell’area giuridica.

“Analisi del processo civile riformato” – disponibile sulla piattaforma federica.eu – si distingue per l’approccio innovativo alla formazione online: il corso rielabora in forma audio-visiva la struttura caratteristica del Commentario normativo, permettendo una comprensione più diretta e immediata di ciascun istituto rinnovato dalla riforma Cartabia.

I partecipanti, guidati da 15 docenti e ricercatori esperti dell’Università Federico II di Napoli, potranno affrontare temi che spaziano dalla giustizia digitale al processo di cognizione e a quello esecutivo, all’arbitrato e alla mediazione delle controversie civili e commerciali.

Le 5 lezioni sono accessibili liberamente e possono essere seguite senza vincoli di orario. Questa flessibilità consente a tutti i partecipanti di apprendere secondo il proprio ritmo, facilitando la formazione continua. L’Università Federico II di Napoli invita tutti gli interessati a iscriversi e a sfruttare questa opportunità di apprendimento unica per rimanere al passo con le ultime evoluzioni del settore giuridico.

Al termine della fruizione sarà possibile ottenere un attestato di partecipazione. Per ulteriori informazioni sul corso Analisi del processo civile riformato e per effettuare l’iscrizione gratuitamente, visitare il sito www.federica.eu/federica-pro/analisi-processo-civile-riformato.

Cos’è Federica Web Learning

Federica Web Learning nasce nel 2007 come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell’Università di Napoli Federico II.

Con la sua multipiattaforma federica.eu, offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie a oltre 500 MOOC (Massive Open Online Courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con docenti dell’Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi Atenei nazionali e internazionali.

federica.eu, con 745 mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di MOOC, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica Amministrazione e alle imprese 4.0.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo