Voglio dedicare un pensiero non ipocrita a una donna di cui non ho condiviso mezza idea ma che oggi se ne va giovanissima, e questo è un dramma. Lascia la sua comunità personale, familiare e anche chi credeva in quelle idee che io non condivido assolutamente ma che hanno il diritto di esistere. Se una donna come Michela Murgia se ne va così giovane è una tragedia, è un peccato, la sua mancanza impoverisce la nostra società. La sua scomparsa ci deve ricordare che si devono avere idee diverse ma che si può essere molto determinati pur rimanendo civili. Oggi è il giorno del dolore per la nostra connazionale che se ne va e si porta via delle idee, che magari ad alcuni di noi non piacevano e contrastavano, cercando sempre di rimanere civili a prescindere dal nostro pensiero.

[video_embed video=https://video.ilriformista.it/la-scomparsa-di-michela-murgia-ci-impoverisce-non-condividevo-le-sue-idee-ma-le-contrastavo-con-civilta-33113/

Andrea Ruggieri