Mantenere viva la memoria della Shoah attraverso la storia di Elena Colombo. Con questo spirito si è tenuta ieri la presentazione del libro Elena. Storia di Elena Colombo, una bambina sola nella Shoah di Fabrizio Rondolino (Giuntina). L’iniziativa – che rientra nel ciclo “Salotto letterario” promosso e organizzato dal Centro di Cultura Ebraica, dalla libreria Kiryat Sefer e dalla Fondazione Museo della Shoah – si è svolta alla Casina dei Vallati (Via del Portico d’Ottavia, 29). I saluti sono stati affidati a Carola Funaro, assessore alla Memoria e vicepresidente della Comunità ebraica di Roma, e a Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah. Con l’autore hanno dialogato Manuele Gianfrancesco, storico della Fondazione Museo della Shoah, e Ariela Piattelli, direttore di Shalom.

Il 25 marzo 1944 Elena Colombo, dieci anni appena, è arrestata a Torino dalle SS. È sola: i genitori erano stati già deportati a dicembre. Nessuno di loro è tornato da Auschwitz. Molti anni dopo, Fabrizio Rondolino riceve un’e-mail dal Museo Diffuso della Resistenza di Torino: stanno preparando la posa di alcune pietre d’inciampo e hanno ritrovato, tra le carte della Delegazione per l’Assistenza degli Emigranti Ebrei, una lettera scritta nel maggio 1946 da sua nonna, Marcella Colombo. È una richiesta di aiuto per avere informazioni sulla sorte di suo fratello Sandro, di sua moglie Wanda e della loro figlia Elena. «Della bambina nessuna notizia mai», scrive Marcella.

Rondolino parte da qui per ricostruire la breve vita di Elena, cugina prima di suo padre, l’unica bambina ebrea italiana che – come ha appreso durante le indagini – ha affrontato da sola l’arresto, la detenzione e la deportazione. È un percorso che attraversa archivi, testimonianze, fotografie sbiadite, nomi dimenticati. Un viaggio dentro la propria storia familiare alla ricerca di ciò che del passato continua a vivere, fosse anche solo un nome da ricordare.

Eleonora Tiribocchi

