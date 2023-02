Vincenzo Demme, padre del calciatore del Napoli Diego, ha svelato in una lunga intervista rilasciata a Luca Cirillo di AreaNapoli.it, che “Diego aveva ricevuto un’offerta dalla Juventus per fare il vice Pjanic. Poi arrivò quella del Napoli: brividi! Era molto emozionato e non ci pensò due volte, il desiderio di indossare la maglia azzurra era da sempre nel suo cuore. Del resto, come tutti sapete, il suo nome è un omaggio a Maradona. Il sogno diventò finalmente realtà”.

Il papà di Demme ha poi sottolineato il fastidio per le voci false messe in giro dopo l’esclusione dalla lista Champions: “Ci ha infastidito, tutto totalmente inventato. Leggere “Demme spinge per lasciare il Napoli” oppure che “Il tedesco mai avrebbe accettato di restare se avesse saputo di non essere inserito in lista Champions” non è bello. Detesto le falsità. Diego si trova a suo agio, si è inserito molto bene e ha tanti amici, con alcuni dei quali sostiene “Tabita”, una Onlus che si occupa dei cittadini meno fortunati e in difficoltà. Ripeto ancora una volta: non ha mai pensato di andare via. Soprattutto ora. Lui e la sua famiglia stanno vivendo un sogno e adorano anche il cibo italiano che è perfetto per una dieta sana”.

Infine Vincenzo Demme dice che “Ci aspettano quattro mesi abbondanti molto duri. Mio figlio è tranquillo perché ha il contratto fino a giugno del 2024 e da professionista vuole onorarlo fino alla scadenza. Per il resto siamo curiosi di vedere i prossimi capitoli di questa favola napoletana che stiamo vivendo al fianco del numero 4 del Napoli, che è Diego Demme”.

