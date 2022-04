Milleduecento richieste di iscrizione, mille iscrizioni completate. Strepitoso successo per LADidattica, il corso di formazione rivolto a dipendenti della Pubblica Amministrazione. Si tratta di un progetto di Linea Amica, realizzato da Formez PA su iniziativa del Dipartimento della Funzione e interamente finanziato dallo stesso Dfp attraverso PON Governance.

Un vero e proprio boom, dunque, tanto che le iscrizioni si è reso necessario chiudere le iscrizioni un giorno prima del previsto (il 13 anziché il 14 aprile). Lo rende noto Formez PA. “C’è stato una vera e propria esplosione di iscrizioni. Infatti, il numero dei lavoratori pubblici che ha deciso di cogliere quest’occasione ha raggiunto, in breve tempo, quota 1.000, capienza massima dell’aula virtuale a disposizione”. Le richieste arrivate all’efficientissimo staff, come detto, sono però 1.200.

L’importanza de “LADidattica” è tutta contenuta nella necessità, per i dipendenti della PA, di aggiornarsi sulle competenze divenute ormai strategiche per il comparto pubblico, e di partecipare da protagonisti alla transizione digitale del Paese. Il progetto è imperniato su tre moduli (“Comunicazione web e social”, “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, “Opena Data nella PA”) tenuti da altrettanti docenti: Andrea Marrucci, Vito Vacca e Andrea Borruso.

Il primo appuntamento per tutti gli iscritti è fissato al 21 aprile con il primo modulo cjhe, come gli altri due, si articolerà in 4 webinar da 2 ore ciascuno. Al termine del corso, Formez PA rilascerà un attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno frequentato almeno 9 webinar dei 12 previsti. È possibile trovare informazioni nella pagina dedicata a ‘LADidattica’, sul sito https://lineaamica.gov.it/.

© Riproduzione riservata

Redazione