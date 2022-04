La formazione e l’aggiornamento come colonne portanti della nuova Pubblica Amministrazione. Lo ripete come un mantra il ministro Brunetta, e i risultati cominciano a essere visibili. È proprio su questa base, infatti, che nasce “LADidattica”, un progetto di Linea Amica, realizzato da Formez PA su iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e interamente finanziato dallo stesso Dfp attraverso PON, e riservato ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

La semplificazione amministrativa, la digitalizzazione e la riqualificazione del capitale umano sono gli obiettivi verso cui tutto il sistema della PA sta andando in maniera piuttosto decisa. E d’altra parte, ciò è imposto dal fatto che l’attuazione del PNRR vede tra i suoi asset strategici la transizione digitale della Pubblica Amministrazione. “LADidattica” nasce per questo, oltre che per favorire un utilizzo più efficace dei servizi digitali, una maggiore trasparenza, l’interoperabilità e l’accesso ai dati pubblici. Si tratta di un percorso strutturato in tre moduli, ciascuno dei quali da quattro appuntamenti, per un totale di 12 appuntamenti e 24 ore di formazione online. Al centro dei webinar, temi attualissimi: il primo modulo sarà centrato su Comunicazione web e social nella PA, il secondo su PNRR e PA, il terzo sugli Open Data nella PA.

Per le iscrizioni c’è tempo fino a giovedì 14 aprile: finora enorme la risposta dell’utenza: oltre 700 i dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno confermato la loro presenza. “La formazione è uno degli asset della riforma PA promossa dal ministro Brunetta”, afferma Sergio Talamo, Direttore Area Comunicazione Istituzionale e Relazioni con le PA di Formez PA. “Con Linea Amica Digitale abbiamo voluto creare un centro di ascolto istituzionale delle amministrazioni che sia anche motore di conoscenze e aggiornamento. Partiamo da PNRR, social media e dati aperti – chiude Talamo – per formare e aggiornare i dipendenti della PA”.

“La formazione è il pilastro su cui si reggerà il rapporto tra PA e cittadino”, sottolinea Roberto Santi, professional Area Comunicazione Istituzionale di Formez PA e responsabile del progetto Linea Amica. “‘LADidattica’ va esattamente in questa direzione, e siamo felici di constatare la grande risposta: proprio oggi abbiamo raggiunto i primi 500 iscritti”. Dettagli e informazioni e iscrizioni all’indirizzo www.lineaamica.gov.it/ladidattica.

Redazione