Stava rincasando in scooter quando ha avvertito strani rumori provenire da un supermercato. Insospettito dall’orario, poco dopo la mezzanotte, un agente di polizia libero dal servizio ha fermato il motorino per verificare cosa stesse accadendo all’interno dell’esercizio commerciale che si trova in via Catena a Pianura, periferia occidentale di Napoli.

All’interno c’erano infatti tre persone che stavano rubando generi alimentari. Il poliziotto ha allertato una pattuglia di supporto del locale Commissariato (guidato dal dirigente Arturo De Leone) e nel frattempo è intervenuto mentre i tre ladri, due uomini e una donna, erano usciti all’esterno del supermercato. Nonostante si fosse qualificato, l’agente è stato aggredito con delle forbici da uno dei tre ma nonostante ciò è riuscito a bloccarlo dopo una breve colluttazione. Gli altri due hanno tentato la fuga ma la pattuglia intervenuta è riuscita a fermare la donna.

I due, Francesco Bruno, 46enne di Napoli, e Luana Nocerino, 39enne di Quarto (Napoli), entrambi con precedenti specifici, sono stati arrestati per rapina impropria e condotti presso le carceri di Poggioreale e Pozzuoli. Il terzo componente del gruppo è invece riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato. La merce rubata è stata restituita al proprietario del supermercato, vittima già in passato di diversi furti.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i tre sono riusciti ad entrare all’interno dell’attività commerciale attraverso un foro ricavato dalla tettoia presente all’ingresso. Ma una volta dentro sono stati traditi dai rumori provocati, soprattutto quello di un carrello, che hanno attirato l’attenzione del giovane agente che è riuscito a sventare l’ennesimo colpo prima di recarsi in ospedale e farsi medicare le lievi ferite subite in seguito all’aggressione con le forbici e alla breve colluttazione avuta con uno dei malviventi.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

