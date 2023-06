E’ di un bambino di 5 anni morto e di un’altra piccola, la sorellina di tre, in gravi condizioni in ospedale il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio a Roma e che, secondo una prima ricostruzione da parte degli inquirenti, sarebbe stato causato da una distrazione: un video girato dai giovani a bordo di un Suv, da pubblicare sui loro canali social e Youtube, dove vantano centinaia di migliaia di seguaci.

E’ da brividi lo scenario che sta emergendo nella tragedia avvenuta a Casal Palocco a Roma. I due bambini erano in auto con la madre (anche lei grave) quando, per cause in corso d’accertamento ma probabilmente dovute all’alta velocità o a una distrazione alla guida, la Smart ForFour sulla quale viaggiavano si è scontrata con Suv Lamborghini condotto da un 20enne e con a bordo altri quattro giovani.

Inutile la corsa in ospedale, gravi la mamma e la sorellina

Secondo una prima ricostruzione, i giovani a bordo del fuoristrada stavano girando un video per partecipare a una delle tante “challenge” cui prendevano parte. Tre di loro fanno parte dei TheBorderline: account con oltre 600mila iscritti su YouTube e decine di milioni di visualizzazioni. Risiedono nella zona e avevano noleggiato la Lamborghini di colore blu a Casal Palocco per girare i filmati.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza auto. Sul posto oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. Le condizioni del bambino sono apparse gravissime sin dall’inizio: all’arrivo dei soccorsi era già in arresto cardiaco. I sanitari hanno praticato il massaggio cardiaco e dopo averlo rianimato lo hanno trasportato all’ospedale Grassi di Ostia dove però è arrivato privo di vita. La madre di 29 anni e la figlia di tre anni sono rimaste ferite. Le due sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Le condizioni sono gravi ma non sembrerebbero in pericolo di vita.

Indagini in corso, anche grazie alle telecamere presenti e alle testimonianze raccolte, per cristallizzare la dinamica dei fatti. Gli inquirenti dovranno accertare a quale velocità viaggiassero le auto coinvolte e se le condizioni del manto stradale, anche alla luce della pioggia di oggi possano avere inciso nella dinamica dell’incidente.

L’ipotesi raccapricciante: sequestrati i cellulari dei ragazzi

Potrebbero essere stai distratti dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un video all’interno del Suv i giovani coinvolti nell’incidente mortale. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le forze dell’ordine hanno sequestrato i telefonini dei cinque a bordo della Lamborghini, per verificare chi stava girando in quel momento il video – già acquisito dagli investigatori – forse per una challenge su YouTube.

L’ipotesi che stessero realizzando un video per i social è rafforzata anche da quanto raccontato dai residenti che già ieri avevano avvistato il Suv con all’interno i ragazzi intenti a girare alcuni video.

