“Bene l’arrivo a Napoli del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Ma non sia la solita passerella. La città sta vivendo un momento drammatico sotto l’aspetto della sicurezza. Si spara, si muore e si rischia la vita quotidianamente. Il sindaco Manfredi batta i pugni con il suo governo. Così come ha già fatto per ripianare i debiti fatti dalle giunte di sinistra. Chieda rispetto per la sicurezza dei napoletani. Servono uomini e telecamere. La città va presidiata. Senza perdere altro tempo in promesse inutili”. Lo afferma Carmela Rescigno, consigliere regionale di Fratelli d’Italia della Campania.

Redazione