Poteva diventare una mattinata di tragedia quella di venerdì 12 agosto, una delle giornate in cui le autostrade sono più trafficate per via delle ferie estive. Sull’A1 tra Lodi e Casalpusterlengo, un uomo in stato di alterazione ha iniziato a lanciare sassi e altri oggetti dal cavalcavia di Borghetto Lodigiano. Sono stati momenti di panico sull’Autostrada del Sole verso le 9.30 del mattino. Una ventina i veicoli coinvolti.

Dopo le segnalazioni degli automobilisti, sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Questura di Lodi che hanno individuato e fermato un uomo in forte stato di alterazione vicino al cavalcavia di Borghetto Lodigiano, che si affaccia proprio sull’A1. L’uomo aveva colpito una ventina di veicoli in transito. Sul posto il personale del 118, che sta valutando le condizioni di 31 persone.

Pesanti le conseguenze anche per il traffico sull’autostrada del Sole che il venerdì inizia ad essere molto percorsa dai vacanzieri. L’A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto lodigiano, e dove ora si procede con 6 chilometri di coda in direzione Bologna e altri 4 chilometri di coda in direzione Milano.

