“Con la pandemia è stata messa a dura prova la tenuta psicofisica di tutti i nostri operatori. Siamo un gruppo che opera nel campo dell’emergenza sanitaria e quindi gli ultimi anni sono stati particolarmente duri per tutti noi. Per questo motivo abbiamo scelto di effettuare una sperimentazione presso la struttura di Neafit (Centro nutrizionale e dimagrante) che è nato nel 2017 a Napoli, su iniziativa degli imprenditori Salvio Salzano ed Elisabetta Rea.

Sostanzialmente i nostri collaboratori hanno svolto attività fisica, ma in maniera molto innovativa ed in pieno relax. Tutto questo ha migliorato sensibilmente la loro condizione atletica e mentale e le conseguenze positive si sono determinate anche per la nostra produttività aziendale. Ogni lavoratore per operare al meglio deve trovarsi in una buona condizione fisica e mentale. Nella società contemporanea, sempre più competitiva, a mio parere, il benessere fisico e l’operatività dei lavoratori camminano di pari passo.



Non è un caso che, ultimata la fase di sperimentazione, sono stati i nostri stessi dipendenti a chiedere di prolungare il percorso con Neafit.



Credo che in futuro sempre più aziende di ogni settore potranno scegliere questo tipo di attività che se gestita al meglio determina ottimi risultati per tutti. Con questa iniziativa, inoltre, Napoli e le imprese del nostro territorio rappresentano un modello positivo di innovazione e modernizzazione, anche dei processi produttivi e dei percorsi di lavoro che pongono la persona al centro di tutto“.