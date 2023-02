La Coldiretti denuncia: in Campania ci sono stati 33mila infortuni sul lavoro solo nel 2022. Un dato spaventoso, 33mila tragedie sfiorate. Nel 2022 sono state, invece, 70 le tragedie consumatesi sui posti di lavoro. Le chiamano morti bianche: 70 in un anno. Tra gli approfondimenti sono stati affrontati nel corso della giornata di studio, ci sono stati i finanziamenti disponibili per l’inserimento o reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, che consentono alle imprese di investire in abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento dei macchinari.

È attivo, inoltre, il bando ISI 2022, che stanzia 35 milioni di euro a fondo perduto per le imprese agricole che investono in prevenzione. Il bando consente l’acquisto di nuove macchine e attrezzature che permettano l’abbattimento delle emissioni, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità, la riduzione del livello di rumore e del rischio di infortuni. Di questi fondi stanziati 10 milioni sono riservati agli agricoltori under 40.

“La Coldiretti – ha sottolineato il direttore regionale di Coldiretti, Salvatore Loffreda – continua a puntare su formazione e informazione degli operatori Epaca per garantire alle imprese agricole e ai lavoratori agricoli la migliore assistenza nei servizi di patronato. Crediamo nel valore sociale della prevenzione degli infortuni, che significa migliorare il benessere dei lavoratori e rafforzare il comparto agricolo, che non si è mai fermato, neanche durante la tempesta del Covid, per garantire la produzione agroalimentare”. Lavorare non può vuol dire rischiare di morire. E i numeri dovrebbero farci riflettere.

