Morire a lavoro. Un concetto assurdo ma che continua a mietere vittime sui posti di lavoro. Questa volta a perdere la vita è un giovane di 22 anni originario di Marcianise in provincia di Caserta. Intorno alle 08.30 del mattino qualcosa è andato storto è il giovane operaio è rimasto schiacciato da un bancale mentre stava lavorando in un’azienda di Caivano. Provincia di Napoli. A lavoro gli investigatori per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

La tragedia si è consumata in una manciata di secondi. Intorno alle 8.30 di questa mattina i carabinieri sono intervenuti nella zona industriale di Caivano, in provincia di Napoli, dove era stato segnalato un tragico incidente all’interno dell’azienda M & C che si occupa dell’affettatura e del confezionamento di salumi e formaggi destinati alla grande distribuzione. Secondo quanto riportato da Dire, la vittima si chiamava Antonio Golino e avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 7 luglio.

Dalle prime ricostruzioni risulta che il giovane operaio sia stato schiacciato da un bancale durante uno spostamento di merce. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto sono subito arrivati oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco e l’ambulanza. Per il giovane di Marcianise non c’era già più nulla da fare.

