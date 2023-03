In occasione della Giornata Internazionale delle Donne 2023, Mosaiko Enterprise ha organizzato un nuovo appuntamento culturale e di aggregazione, legato alla presentazione del libro “Le apparenze” di Alessandra Bacarelli.

“Si tratta di un modo per accogliere e trascorrere del tempo di qualità insieme a tutte le persone interessate alle tematiche della lettura, intervenendo sul terreno sempre fertile della produzione letteraria femminile e giovane del territorio”, dichiara Claudia Colella, responsabile cultura di Mosaiko Enterprise e organizzatrice dell’evento. Alessandra Bacarelli è nata a Napoli nel 1993. È stata studentessa, lavoratrice, amica, amante, figlia e anche mamma. “Le apparenze” è il suo primo romanzo.

“Niente di meglio che una giornata di riflessione per le donne così importante come l’8 marzo per ritrovarci a parlare ancora di “Le apparenze”, dichiara emozionata l’autrice, “Un cocktail perfetto e una serata confortevole tra amici, il connubio perfetto per dar voce alla mia piccola Bibbi che torna ancora a emozionarci”.

Attraverso le sue parole, Alessandra Bacarelli da voce alle storie di una generazione veloce: Bibbi, la protagonista, ha ventitré anni ed è figlia della città borghese, di un certo benessere. Una generazione abituata a parlare attraverso le foto o le storie Instagram, ma che sembra non avere voce né storie. Ma una voce Bibbi ce l’ha, e come. E anche una storia da raccontare. “Le apparenze” è il racconto di una donna che parla alle donne.

Gli esperti mixologist di PDM28 Charcuterie & Miscele hanno ideato per la serata un cocktail dal nome “Le apparenze”, ispirato al romanzo che sarà presentato. A tutte le donne che parteciperanno all’evento sarà riservata un’attenzione speciale.

