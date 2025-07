Le ragioni delle Regioni. Nuovo appuntamento settimanale con L’Ora del Riformista con un focus sulle prossime elezioni regionali in programma in Campania, Toscana, Veneto e Marche il prossimo autunno. Il campo largo prova a trovare convergenze in Campania e Toscana ma non mancano le polemiche per l’eccessivo peso decisionale che il Pd lascerebbe al Movimento 5 Stelle.

Al dibattito, moderato da Aldo Torchiaro, intervengono Luca Baroncini, segretario regionale della Lega Toscana; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Alessia Morani, candidata nella lista del Partito democratico per le elezioni regionali delle Marche per la provincia di Pesaro e Urbino; Nadia Romeo, deputata del Partito democratico eletta nella Circoscrizione Veneto; Franco Silvestro, senatore di Forza Italia e coordinatore provinciale di Napoli.

Segui la diretta dalla 15

Ciro Cuozzo