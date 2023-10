In questo nono articolo della nostra rubrica “Un caffè in piattaforma”, dove come sempre per eventuali chiarimenti o consigli su temi e riflessioni, attendo vostre notizie su uncaffeinpiattaforma@gmail.com, parleremo dell’innovazione nel settore dell’energia che sta portando a un cambiamento nell’approvvigionamento e nell’uso dell’energia. Questa rivoluzione è portata avanti da tecnologie avanzate e da un crescente impegno per affrontare le sfide ambientali. Vediamo alcune delle innovazioni chiave che stanno guidando questa trasformazione.

1. Energia Rinnovabile: L’energia solare ed eolica sta vivendo una crescita esplosiva. I pannelli solari ad alta efficienza e le turbine eoliche moderne stanno diventando più accessibili ed efficienti, contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra.

2. Stoccaggio dell’Energia: Le soluzioni di stoccaggio energetico, come le batterie al litio, stanno diventando sempre più importanti. Consentono di immagazzinare energia da fonti rinnovabili per l’uso quando il sole non splende o il vento non soffia.

3. Smart Grids: Le reti intelligenti stanno emergendo come una tecnologia chiave. Questi sistemi avanzati consentono una distribuzione più efficiente dell’energia e una migliore gestione della domanda.

4. Mobilità Elettrica: Le auto elettriche stanno diventando sempre più popolari, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni. La crescente infrastruttura di ricarica sta rendendo più accessibile questa forma di trasporto.

5. Efficienza Energetica: L’innovazione nel settore edilizio sta portando a edifici più efficienti dal punto di vista energetico, riducendo il consumo di energia per il riscaldamento, il raffreddamento e l’illuminazione.

6. Idrogeno Verde: L’idrogeno verde, prodotto utilizzando energia rinnovabile, sta emergendo come una fonte di energia pulita e versatile per vari settori, compreso il trasporto e l’industria.

Queste innovazioni stanno contribuendo a una transizione verso un futuro energetico più sostenibile. Tuttavia, rimangono sfide da affrontare, come la necessità di migliorare l’efficienza delle tecnologie e affrontare le questioni di stoccaggio dell’energia, pensiamo alle gigafactory ideate da Elon Musk, pensiamo ai powerwall tecnologia recente per immagazzinare energia nelle case e riutilizzarla in caso di blackout. In questo mondo della transizione energetica, dell’innovazione sta iniziando ad emergere anche il nome dell’India come player interessante nello scacchiere del mondo dell’energia. L’innovazione continua rimane cruciale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità energetica e mitigare l’impatto ambientale, sarà interessante vedere l’evoluzione nel corso degli anni.

Matteo Cocco Matteo Cocco, classe 1995, ispettore controllo qualità, con esperienza in progetti oil & gas, e renewables.

© Riproduzione riservata

Matteo Cocco