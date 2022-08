Dopo l’addio di Mara Carfagna a Forza Italia, nel centrodestra in Campania, anche in vista delle prossime elezioni politiche e della formazione del nuovo Governo, si è aperto lo spazio sulla leadership. È interessante analizzare il sentiment social degli esponenti di rilievo di quell’area politica e territoriale.

In testa troviamo Stefano Caldoro (Fi), già presidente della Campania capo dell’opposizione in consiglio regionale ad avere il sentiment social positivo più alto: 56,11%. A seguire, distaccato di 4 punti, con il 51,13% il parlamentare salernitano Edmondo Cirielli (Fdi), con il 48,47% l’europarlamentare Fulvio Martusciello (Fi), con il 46,94% il consigliere regionale Severino Nappi (Lega) e, a chiudere la top five, con il 45,81% Catello Maresca, candidato sindaco alle comunali di Napoli del 2021.

È quanto emerge dal report di Spin Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica politica e istituzionale, realizzato tramite Human, la propria piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana che ha analizzato le discussioni su facebook, twitter e instagram sul centrodestra in Campania dal 5 al 12 agosto.

