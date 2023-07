A Colico (Lecco) due sedicenni sono rimasti gravemente feriti quando un fulmine li ha colpiti mentre si trovavano sotto un albero con altri due amici, rimasti illesi.

Uno dei due ragazzi ha riportato ustioni di secondo grado al torace ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Gravedona, in provincia di Como. L’altro giovane ha riportato, invece, un trauma cranico ed è stato portato, sempre in codice rosso, a Lecco.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo