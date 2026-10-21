Da settimane l’Europa brucia di rabbia giovane, e non è solo protesta: c’è violenza, ci sono reati. È partita dalla Francia un mese fa, dagli studenti, e ha fatto in fretta a passare i confini: Belgio, Portogallo, Spagna, Albania. E l’Italia. Da noi, dopo i cortei, le devastazioni di Milano, Torino, Bologna. Centoquarantuno agenti feriti, centosessanta fermati, parecchi minorenni. Chiamarlo vandalismo e chiudere lì è comodo. Ma il vandalismo è il come, non il perché. Dietro c’è un sintomo, e vale la pena leggerlo prima di passarci sopra la ramazza. La si vuole per forza ridurre alla solita rissa: la destra dà la colpa alla sinistra, la sinistra al governo. La faglia, però, sta altrove, e non corre tra i partiti. Corre tra le età. Da un lato un’Europa che invecchia e vota per le pensioni e i consumi di adesso. Dall’altro una generazione che non vede un domani, e lo urla senza avere un programma.

I numeri dicono di una promessa non mantenuta. Disoccupazione giovanile al 15,4 per cento nell’Unione, contro una media del 6,1. Un ragazzo su quattro, tra i quindici e i ventinove anni, è a rischio povertà. E gli over 65 sono il 22 per cento della popolazione: erano il 17 vent’anni fa. Una gerontocrazia di fatto, che spinge la spesa verso chi c’è già, non verso chi dovrebbe arrivare. Il settantaquattro per cento dei ragazzi francesi, il sessantanove di quelli italiani, dice di non sentirsi rappresentato da nessuno. E chi non si sente rappresentato, a un certo punto, smette di chiedere permesso. Sia chiaro: non è un complotto dei vecchi contro i giovani. È una cosa più banale, e proprio per questo più dura da smontare: aritmetica elettorale. In un Paese che invecchia, l’elettore mediano ha i capelli grigi e guarda vicino, e chi guarda vicino premia le riforme che proteggono oggi, non quelle che renderanno tra quindici anni. Nessun governo, di qualunque colore, trova la maggioranza disposta a rinunciare al presente per un futuro che non vedrà. E così una democrazia lasciata alla sola demografia, poco per volta, smette di fabbricare domani.

C’è poi una differenza col passato che fa impressione. Il Sessantotto aveva un’ideologia, dei leader, un disegno. Questa rivolta niente: nasce su TikTok, senza capi e senza bandiere, con i meme al posto dei volantini e la sigla di una “Gen Z Revolution” che nessuno sa chi guidi. Un’Internazionale del disordine che scavalca i confini in tempo reale. Ed è difficile da maneggiare proprio perché non ha una testa con cui sederti a trattare. Con un algoritmo di rabbia non si negozia. In Italia la faccenda è persino più netta. Siamo il Paese dove i giovani sono di meno, votano di meno e se ne vanno di più: ogni anno decine di migliaia di laureati portano altrove una formazione che abbiamo pagato noi, e tra quelli che restano troppi finiscono nel limbo dei NEET, fuori dal lavoro e dallo studio. Esportare i figli migliori e tenersi in casa la loro rabbia: delle due scelte possibili, abbiamo preso la peggiore, e senza nemmeno dirlo.

È il volto politico di una cosa di cui scriviamo da anni. Un continente che fa pochi figli, paga male i suoi giovani e li mette nelle condizioni di andarsene non ci rimette solo in economia: ci rimette la pace sociale. A una generazione a cui togli il futuro non capita di sparire in silenzio. Resta, e il conto te lo porta. A Milano, su uno striscione, l’hanno scritto chiaro: “Se ci rubate il futuro, bloccheremo il presente“. La violenza va condannata, senza sconti e senza “però”. Ma quella riga andrebbe letta come una diagnosi, non come una minaccia. L’Europa, che l’idea stessa di futuro l’ha inventata, è davanti a una scelta semplice e scomoda. Investire sui giovani non vuol dire l’ennesimo convegno sul loro domani: vuol dire stipendi decenti, case che si possano permettere, un peso politico che oggi non hanno. Il resto è imparare a convivere col disordine, e per sempre. Una terza via non c’è.

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Alberto Bertini