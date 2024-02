Armato di due coltelli si presenta sotto casa dell’ex moglie e quando vede la donna salire nell’auto di alcuni amici dà in escandescenza, iniziando a correre verso la vettura e lanciando un coltello di 35 centimetri che si conficca nel lunotto posteriore, frantumando il vetro e ‘cadendo’ sul sedile senza, per fortuna, provocare danni alle persone presenti in auto.

Un gesto di pura follia, tra le urla dei presenti, immortalato dalla donna in un video che ha poi consegnato ai carabinieri. Sette secondi che non lasciano scampo ad equivoci. E’ la sintesi della notte di terrore vissuta a Bacoli, in provincia di Napoli, da una giovane donna che, qualche ora dopo l’accaduto, si presenta in caserma dai carabinieri per denunciare tutto. L’uomo – dallo scorso novembre – la minacciava di morte non accettando la fine della loro relazione. Minacce inviate attraverso diversi “canali” social. Poi il punto di non ritorno domenica sera 11 febbraio.

Raccolta la denuncia e acquisito il video, i carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato l’uomo, un 38enne incensurato, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

