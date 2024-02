E’ barricato in casa da qualche ora e, armato di pistola, minaccia chiunque tenta di avvicinasi. Panico a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, dove in mattinata un uomo, ex guardia giurata poco più che 50enne, si è barricato nella propria abitazione dopo aver esploso diversi colpi d’arma da fuoco all’interno. Una delle ipotesi è che possa aver già ucciso un suo familiare, forse la moglie ma su questo aspetto sono in corso verifiche.

Sul posto, in via Raffaele Testa, sono intervenute numerose volanti delle varie unità operative della polizia che stanno cercando, attraverso un negoziatore, di “dialogare” con l’uomo. L’abitazione in questione si trova a terzo piano di una palazzina. Al vaglio anche le testimonianze dei vicini che avrebbero sentito l’esplosione di colpi d’arma da fuoco all’interno dell’appartamento. L’uomo avrebbe manifestato l’intenzione di volersi uccidere.

Dopo essere uscito fuoco al balcone prima e alla finestra poi armato, negli ultimi minuti l’uomo si è chiuso in casa.

AGGIORNAMENTO: L’uomo, 54 anni,vive in casa con la moglie, più giovane di 10 anni, e i tre figli che questa mattina non erano presenti in casa: due sono andati a scuola, il terzo, più grande, in vacanza in crociera. L’uomo non lavorava da tempo.Ha sparato ”quattro-cinque botte” riferisce un testimone. Spari avvenuto fuori al balcone e con la pistola puntata verso l’alto. All’interno non è ancora chiaro cosa è accaduto. “Ho provato a tranquillizzarlo dal balcone di fronte” riferisce una persona che conosce l’uomo. Sul posto anche una ambulanza entrata nel cortile del condomino.

All’interno dell’appartamento i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita della donna, uccisa a colpi d’arma da fuoco. L’uomo si è successivamente tolto la vita. Una delle ipotesi sarebbe quella dell’avvelenamento. Vicino al copro è stata trovata una bottiglietta vuota che l’uomo beveva già in precedenza. Analisi della Scientifica anche su quest’ultimo aspetto.

