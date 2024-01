Una bambina di cinque anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo ed è ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. L’episodio si è verificato a Caivano, comune a nord di Napoli, con i carabinieri sono intervenuti in via Volta.

Bimba precipita a Caivano: caduta attutita dai panni stesi

Un miracolo. Sembrerebbe che la caduta sia stata attutita da fili per stendere la biancheria. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la piccola era sola in casa quando è avvenuto l’incidente. Dai primi accertamenti si tratterebbe dunque di un incidente.

Bimba precipita a Caivano, era sola in casa

La bambina è nata in Italia ed è figlia di cittadini stranieri regolari. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Al vaglio la posizione dei genitori che avrebbero lasciato da sola la piccola nell’abitazione. Le indagini sono coordinate dalla procura di Napoli nord guidata da Maria Antonietta Troncone.

Le condizioni, il primario: “Non è in pericolo di vita, ha doloretti”

Raggiunto dall’Ansa, il primario del pronto soccorso del Santobono, Vincenzo Tipo, sottolinea che la piccola è arrivata in ospedale vigile e con piccole escoriazione: non è in pericolo di vita. “La bambina parla normalmente – spiega Tipo – ha risposto alle nostre domande. Ha dei doloretti per escoriazioni non gravi in diverse parti del corpo, in particolare ha piccole ferite alle dita di una mano. Adesso è in condizione discrete, è vigile, reattiva e orientata nel tempo e nello spazio, non sembrano esserci quindi danni neurologici”.

In aggiornamento

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo