Ancora Caivano al centro delle cronache. La procura di Napoli Nord ha infatti aperto un’indagine sull’occupazione abusiva di centinaia di appartamenti nel Parco Verde di Caivano. Tra le più grandi piazze di spaccio in Italia e teatro degli stupri ai danni di due cugine di 13 anni nella scorsa estate, Caivano da mesi è diventata un simbolo della lotta alla malavita, con blitz scenografici, operazioni di polizia ad alto impatto e passerelle politiche.

Caivano, occupazione abusiva

Nell’ultima inchiesta, la procura ha emesso tre decreti di sequestro preventivo per 254 unità abitative in totale. Le indagini sono state svolte da polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, che hanno rilevato gli appartamenti e le aree condominiali usate in maniera indebita. Sono state identificate in totale 419 persone, tutte indagate ora per invasione arbitraria finalizzata all’occupazione di pubblici edifici. Non pagavano neanche i canoni di concessione al Comune, visto che i complessi abitativi del Parco sono edilizia residenziale pubblica.

Lo sfratto

Ora tutti gli abusivi riscontrati, dovranno lasciar libere le aree nel giro di 30 giorni. Se ciò non avviene, alla scadenza del mese, scatterà l’esecuzione dello sgombero in maniera coatta.

