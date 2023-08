E’ finita in carcere con l’accusa di omicidio colposo sotto l’effetto di stupefacenti una nota influencer del Kuwait, Fatima Almomen, con più due milioni di seguaci sui social media, fermata nelle ultime ore a Kuwait City dopo esser stata protagonista di un incidente stradale poco prima dell’alba e che ha causato la morte di 3 persone.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, trapelata dai media del Kuwait e del Golfo, la 33 modella kuwaitiana, di professione architetta, si trovava alla guida di una Bentley e ad altissima velocità (più di 170 km all’ora secondo il verbale della polizia stradale) ha superato un semaforo rosso scontrandosi violentemente contro un’altra auto che proveniva da sinistra.

I due passeggeri dell’altro veicolo sono morti sul colpo, riferiscono i media, mentre Almomen viaggiava con un amico, un noto imprenditore e proprietario di diversi autosaloni in Kuwait, deceduto nelle ultime ore in ospedale in seguito alle ferite riportate. I media riferiscono che la modella, sotto l’effetto di droghe, si stava spostando con il suo amico da una festa all’altra nella capitale del piccolo emirato petrolifero del Golfo. Almomen, affermano i media, rischia ora una pena dai 3 ai 4 anni di carcere.

