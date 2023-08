“Vedo la mia mente e il mio corpo trasformarsi ogni giorno, aveva dichiarato l’influencer crudista vegana russa Zhanna D’art, pseudonimo di Zhanna Samsonova, morta per denutrizione in Malesia. Amo la nuova me, non tornerò mai indietro alle vecchie abitudini», aveva scritto sui social la donna spiegando di aver abbracciato il crudismo vegano per mantenersi giovane” . Al momento le cause del decesso non sono certe. La madre ha fatto sapere che la figlia sembra che abbia contratto “un’infezione simile al colera”.

Piatti vegetali e succhi di frutta – Nota per promuovere piatti completamente vegetali e non cotti, la russa 39enne si è spenta il 21 luglio dopo aver seguito per diverso tempo una dieta basata solamente sui frutti tipici del Paese tropicale, ha fatto sapere la sua famiglia. “Vivevo nell’appartamento sopra il suo, e ogni giorno temevo di trovare il suo corpo senza vita. L’avevo convinta a farsi curare, ma non ce l’ha fatta” ha dichiarato una sua amica ai giornali.

Per quattro anni – si è nutrita solo di “frutta, germogli di semi di girasole, frullati di frutta e succhi”, diventando nota come l’influencer vegana per eccellenza. Ma una dieta povera di nutrienti importanti e con carenze di calcio e vitamina D l’ha probabilmente portata alla morte.

