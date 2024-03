Dopo l’incidente della scorsa settimana che ha visto protagonista la guardalinee spagnola Guadalupe Porras travolta da una telecamera durante la gara della Liga tra Betis Siviglia e Athletic Bilbao, domenica 3 marzo un altro grave incidente ha visto questa volta protagonista un guardalinee italiano.

E’ gravissimo l’infortunio riportato dall’assistente dell’arbitro Fabbri, Alessandro Cipressa della sezione di Lecce durante Cosenza-Catanzaro, derby calabrese valevole per la 28esima giornata di Serie B. Al 25’ della sfida vinta 2-0 dagli ospiti, il guardalinee scatta, segnala un fallo e poi crolla a terra tenendosi le ginocchia.

Dopo le cure dello staff cosentino è costretto in lacrime a lasciare il campo in barella, applaudito dallo stadio. Il gioco è stato interrotto per circa sei minuti. Al suo posto, ha continuato il quarto ufficiale Mastrodomenico.

Cipressa è stato poi trasportato in ospedale Annunziata di Cosenza e, dopo gli accertamenti dei sanitari, la diagnosi è gravissima: rottura dei tendini rotulei di entrambe le ginocchia e stagione finita. Cipressa ha firmato lo dimissioni ed è stato accompagnato a Lecce dal quarto ufficiale Mastrodomenico.

