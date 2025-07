È impossibile non dire grazie ai parlamentari che l’altra sera si sono infilati gli scarpini per scendere in campo all’Aquila, dove si è disputata la Partita del Cuore tra la Nazionale Cantanti e la Nazionale Politici, quest’ultima allenata da Ignazio La Russa e Pier Ferdinando Casini.

L’obiettivo era come sempre benefico, raccogliere fondi per il progetto Accoglienza, promosso dalla Fondazione Bambino Gesù in collaborazione con Caritas Italiana. Così, prima, durante e dopo la partita i social si sono ingolfati perché l’entusiasmo della nazionale parlamentare ha letteralmente gonfiato la rete, non tanto quella della porta dei cantanti, che hanno vinto per 8 a 6, ma quelle dei social con decine di selfie, di reel e di foto.

A contendersi la medaglia per il miglior post sull’erba verde del Gran Sasso d’Italia c’era davvero una folta concorrenza: si passava dalle foto della senatrice Licia Ronzulli a quelle del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dal reel di Francesco Boccia ai post di Marco Marsilio, presidente dell’Abruzzo, e di Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila. Ma in questo album a colori in cui la politica si dimentica rivalità e gelosie, contrapposizioni e sgambetti, ci sono anche i post di Gimmy Cangiano Casu, di Alessia Ascani e di Grazia Di Maggio. Altrettanto, non è possibile sorvolare sulle foto di Luigi D’Eramo, sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura e portiere della nazionale o quelle postate da Maddalena Morgante, Denis Nesci, Francesco Lollobrigida e Luigi Marattin.

Però, a vincere la medaglia d’oro è il reportage pubblicato dal senatore abruzzese Guido Quintino Liris, forse anche perché lui, a differenza degli altri, effettivamente giocava davvero in casa, essendo nato proprio nel capoluogo abruzzese. Ben diciannove foto in cui è possibile finalmente vedere una politica amica, cordiale fatta di sorrisi e abbracci. Una politica che abbandona lo scontro su ogni tema e sa essere anche strapaesana, autentica e fraterna, al di là degli schieramenti e delle identità.

