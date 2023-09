Un allarme continuo e ad altissimo volume partito all’improvviso alle ore 12.00 su tutti i cellulari geolocalizzati all’interno della regione Lazio. E così anche durante l’Aula della Camera, gli smartphone dei deputati hanno iniziato a suonare in contemporanea scatenando le reazioni degli ignari parlamentari.

Siparietto esilarante tra l’onorevole Carla Giuliano del Movimento 5 Stelle e il Vice-Presidente della Camera Giorgio Mulé. Il cellulare della deputata inizia a suonare rumorosamente durante il suo intervento e lei visibilmente imbarazzata non sa come reagire: “Direi che l’ITalert funziona”. E lui: “Pensava che fosse un allarme legato al suo intervento? No, in quel caso avrebbe sentito solo il suono della campanella”

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo