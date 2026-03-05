L’Italia ha davanti a sé una formidabile occasione geopolitica ed economica. Per afferrarla, è sufficiente compiere un gesto intellettuale radicale: rovesciare la mappa e guardare a Sud non più con la lente dell’emergenza, ma con quella dell’ambizione. Il Mediterraneo non è affatto (o almeno non è più) la periferia problematica d’Europa, ma la sua zona di massima esposizione. È il vero baricentro dove si stanno ridisegnando gli equilibri globali della produzione e dello scambio. Qui logistica, energia, demografia e commercio convergono inesorabilmente.

Lo aveva compreso con una lucidità profetica lo storico Fernand Braudel. Nella sua monumentale opera, definiva il Mediterraneo come uno “spazio di interazioni forzate”. Non una barriera naturale, ma un ecosistema spietato e vitale in cui i popoli, le merci e le innovazioni sono costretti a incrociarsi per pura necessità strutturale. Per misurare la potenza di questa interazione, basta osservare la faglia demografica che preme sulle nostre coste. A Nord troviamo un’Europa economicamente matura ma anagraficamente in stagnazione: l’età mediana dell’Unione Europea ha superato i 44 anni. Sulla sponda opposta, l’Africa si impone come il continente in maggiore espansione del pianeta, con un’età mediana ferma ad appena 19 anni. Trovarsi esattamente al centro di questo gradiente non è una minaccia alla nostra stabilità, ma la più potente turbina di sviluppo di cui disponiamo.

Il primo asse su cui si gioca questa partita è logistico e commerciale. E qui i numeri sfatano il nostro cronico complesso di inferiorità, rivelando una supremazia silente. Spesso ci percepiamo come attori marginali, eppure la mappa globale degli scambi racconta una storia diversa: l’Italia è letteralmente il cliente numero uno (il primo importatore in assoluto) per nazioni cruciali del Nord Africa come Egitto, Libia e Algeria. Non solo: ci posizioniamo costantemente sul podio — come secondo o terzo importatore — per gran parte dei Paesi che si affacciano sul bacino, dalla Francia alla Spagna, fino ai mercati balcanici e a snodi strategici come il Kazakistan. Essere il principale acquirente di un’intera macro-regione non è una semplice statistica doganale, ma un formidabile strumento di politica estera.

A questa forza negoziale si somma l’insostituibilità delle nostre rotte. Quando le tensioni geopolitiche costringono le flotte commerciali a evitare Suez e circumnavigare l’Africa, i noli marittimi esplodono (con i costi per un container da Shanghai a Genova che triplicano), dimostrando all’Occidente che bypassare il nostro mare è economicamente insostenibile.

A presidio di questa supremazia economica c’è un dato che la nostra ritrosia strategica ci impedisce spesso di rivendicare: l’Italia dispone oggi della flotta militare più potente e moderna del Mediterraneo. Con portaerei di ultima generazione (la Cavour e la nuovissima portaeromobili anfibia Trieste), una flotta sottomarina in rapida espansione e fregate missilistiche all’avanguardia, deteniamo una superiorità navale residente che non ha eguali nel bacino. Questa forza non è un mero esercizio muscolare, ma lo scudo indispensabile per proteggere i cavi sottomarini, garantire la sicurezza delle rotte commerciali e proiettare stabilità geopolitica in un’area nevralgica.

Il secondo pilastro, quello che blinda definitivamente la nostra imprescindibilità geostrategica, è l’energia. Il progressivo e traumatico sganciamento dell’Europa dalle forniture di gas russo ha ridisegnato di colpo la mappa della sicurezza continentale. Leggendo le strategie industriali di grandi operatori nazionali come ENI, emerge un quadro chiarissimo: il baricentro dell’approvvigionamento europeo si è spostato irrimediabilmente verso Sud. L’Africa e il Levante si stanno evolvendo rapidamente nei futuri hub globali per la produzione di idrogeno verde, biocarburanti ed energie rinnovabili destinate a dissetare l’industria pesante europea.

In questo nuovo scacchiere, l’Italia cessa di essere la frontiera meridionale dell’Unione per trasformarsi nella piattaforma energetica, tecnologica e infrastrutturale vitale per la sopravvivenza della manifattura tedesca e francese. I gasdotti attuali e i futuri elettrodotti sottomarini possono fare del nostro Mezzogiorno l’interruttore principale d’Europa. Progetti di respiro continentale come il SoutH2 Corridor — la spina dorsale progettata per trasportare milioni di tonnellate di idrogeno dal Nord Africa fino in Baviera passando interamente per la penisola italiana — certificano che il nostro Paese è l’unico ponte geometricamente e politicamente possibile tra l’abbondanza energetica del Sud e la fame industriale del Nord.

Alberto Bertini

© Riproduzione riservata

Redazione