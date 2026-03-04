Non è una guerra lampo e non può esserlo. Colpire il vertice politico-militare di un Paese non equivale a smantellarne l’apparato, né a dissolverne la capacità di risposta. La storia costituzionale degli Stati autoritari insegna che la continuità del comando è spesso prevista proprio per gli scenari di decapitazione. La morte di Ali Khamenei, confermata dai media iraniani dopo gli strike congiunti di Stati Uniti e Israele, apre una fase nuova ma non automaticamente risolutiva.

Colpire il vertice nel Golfo: deterrenza, diritto e costi della crisi

La soglia politica è stata superata: si è passati dalla deterrenza indiretta alla vulnerabilità esplicita del vertice. Tuttavia, nelle relazioni tra Teheran, Washington e Gerusalemme, la dinamica resta quella di sempre: deterrenza, sabotaggio, ritorsione, con una gestione calibrata dell’escalation. La vera partita non è simbolica, è geografica. E si gioca nei choke-point. Il primo è lo Stretto di Hormuz. Lì transita una quota decisiva dei flussi energetici globali. Quando le navi rallentano, gli assicuratori alzano i premi e le rotte si congestionano, l’effetto è immediato sui mercati e sulle finanze pubbliche dei Paesi importatori. Basta un incidente marittimo – un drone, una mina, un missile antinave – per alterare la traiettoria dell’intera crisi. Non serve “vincere” in senso classico: è sufficiente imporre costi.

Per Israele e Stati Uniti l’obiettivo razionale è ridurre le capacità operative iraniane e rafforzare la deterrenza, trasformando l’azione militare in leva negoziale. Per Teheran, al contrario, la strategia più efficiente è asimmetrica: evitare lo scontro frontale e sfruttare la vulnerabilità dei traffici marittimi per riequilibrare il tavolo. È la logica del diritto della forza contro la forza del diritto. E qui l’Europa ha un interesse diretto. Da liberali europeisti dobbiamo dirlo con chiarezza: la sicurezza di Israele è un interesse legittimo e non negoziabile. Ma la stabilità dei corridoi energetici è altrettanto vitale per l’Unione. L’Europa non può limitarsi a osservare. Deve investire in deterrenza navale credibile, coordinamento assicurativo e diplomazia preventiva. La libertà di navigazione è un principio giuridico prima ancora che commerciale.

La lezione storica è nota. Nel 1982 la Royal Navy perse la HMS Sheffield per un singolo missile Exocet argentino. Non fu la fine della guerra delle Falkland, ma dimostrò che un episodio circoscritto può avere un impatto politico sproporzionato. Nel Golfo la dinamica sarebbe analoga: un evento con vittime occidentali o danni ambientali rilevanti potrebbe forzare decisioni drastiche, anche contro l’interesse di una de-escalation.

La vera partita non è simbolica ma geografica

Lo scenario migliore resta una stabilizzazione guidata: riduzione degli strike, regole di ingaggio implicite sul traffico civile, riapertura graduale delle coperture assicurative. Quello più probabile, però, è una “routine della crisi”: attacchi intermittenti, adattamento tecnologico, pressione economica costante. Il peggiore sarebbe una guerra dei choke-point, con mine e droni a saturare le difese e un’escalation fuori controllo. Per l’Europa la risposta non può essere ideologica. Servono scorte strategiche, diversificazione energetica, coordinamento militare e strumenti finanziari comuni per assorbire shock prolungati. La geopolitica del Golfo non è un teatro lontano: incide su inflazione, bilanci pubblici, competitività industriale.

Colpire il vertice non basta

Colpire il vertice non basta. La vera variabile è la resilienza istituzionale e la capacità di gestire i corridoi marittimi senza trasformare ogni incidente in un casus belli. Se la crisi diventerà sistemica o resterà contenuta dipenderà meno dai proclami e più dalla disciplina strategica degli attori coinvolti. E dalla maturità dell’Europa nel difendere, insieme, sicurezza e diritto internazionale.

Riccardo Renzi