Terzo giorno di guerra in Medio Oriente dopo l’attacco lanciato da Usa e Israele sabato 28 febbraio contro l’Iran che ha provocato la morte della guida suprema Khamenei e dei vertici del governo e dei pasdaran. La reazione di Teheran non si è lasciata attendere e sono stati lanciati missili contro Israele e le basi americane nella regione (Kuwait, Emirati Arabi, Qatar, Giordania, Kurdistan iracheno). Per le strade della capitale iraniana c’è chi inneggia alla fine della Repubblica Islamica, altri invece sono scesi in piazza per piangere la morte di Khamenei con l’Iran che ha annunciato la nomina della nuova Guida Suprema della teocrazia nelle prossime 48 ore. Una guerra che ha provocato danni a centinaia di petroliere e navi che trasportano Gas naturale liquefatto e che da giorni sono bloccate nello Stretto di Hormuz. Una situazione che ha fatto schizzare l’allarme sul petrolio, con prezzi saliti vertiginosamente.

Nella notte di lunedì 2 marzo Israele è stata attaccata anche dal sud del Libano, con razzi lanciati da Hezbollah. Immediata la risposta dell’Idf, che ha ordinato alla popolazione libanese di lasciare le case “urgentemente” e di non avvicinarsi a strutture sospette. Più di trenta i morti a Beirut dopo i bombardamenti israeliani con l’esercito che ‘non esclude’ un’invasione via terra nei prossimi giorni. Colpito ‘un importante terrorista a Beirut‘, potrebbe trattarsi del leader delle milizie sciite Naim Qassem.

Intanto per la Mezzaluna Rossa, sono almeno 555 i morti in Iran dall’inizio dei raid israelo-americani. Esplosioni si sono verificate anche a Gerusalemme, Dubai e Doha a causa dei missili iraniani che hanno sventrato anche un condominio a Beit Shemesh, in Israele, uccidendo 9 civili. L’Iran, nonostante le defezioni subite, sta proseguendo la rappresaglia contro i Paesi ostili: esplosioni udite in tutto il Golfo. I paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran in nome del diritto all’autodifesa dopo gli attacchi iraniani nei loro rispettivi territori. In un documento congiunto, Arabia Saudita, Bahrain, Giordania, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti affermano “il diritto di autodifesa” contro questi attacchi per “difendere i nostri cittadini”.

Gli Stati Uniti registrano il quarto militare deceduto dall’inizio della guerra, con il presidente Donald Trump che, al Telegraph, si è detto soddisfatto di quanto avvenuto in questi primi giorni di guerra: “Avevamo sempre previsto quattro settimane di guerra. Avevamo anche previsto che ci sarebbero volute due o tre settimane per eliminare parte della leadership, ma siamo riusciti a eliminarla tutta in un solo giorno. Quindi siamo stati molto più veloci del previsto”.

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Iran: "Al contrario degli Usa, pronti a guerra lunga" “L’Iran, al contrario degli Usa, si è preparato per una guerra lunga”. Lo ha affermato il segretario del Consiglio supremo per la Sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani. “Come nei passati 300 anni, l’Iran non ha iniziato questa guerra e le nostre coraggiose Forze Armate non sono state coinvolte in alcun attacco a parte la difesa. A prescindere dai costi, difenderemo fieramente noi stessi e la nostra civiltà antica di seimila anni e faremo pentire i nemici dell’errore di calcolo”, ha aggiunto Larijani in un messaggio su X. A cura di Redazione

Idf diffonde nomi alti funzionari iraniani uccisi con Khamenei Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver ucciso diversi alti funzionari dell’intelligence iraniana nei raid di apertura contro l’Iran. Lo riferisce il portavoce militare israeliano. Tra le persone indicate figura Seyed Yahya Hamidi, vice ministro dell’Intelligence con delega agli affari israeliani, che secondo le Idf avrebbe diretto operazioni contro obiettivi ebraici, occidentali e contro “oppositori del regime in Iran e all’estero”. Secondo quanto dichiarato dalle Idf, negli attacchi sarebbe stato ucciso anche Jalal Pour Hossein, capo del dipartimento spionaggio del ministero dell’Intelligence iraniano, insieme ad “altri alti funzionari coinvolti nel coordinamento di attivita’ terroristiche a livello globale e nella repressione del popolo iraniano”. Le Idf sostengono che l’eliminazione dei vertici del ministero dell’Intelligence rappresenti “un duro colpo alla capacita’ del regime di promuovere attacchi terroristici e di colpire oppositori”. Nella giornata di domenica, l’aeronautica israeliana avrebbe inoltre bombardato la sede del ministero a Teheran. Secondo Israele, il ministero dell’Intelligence – sottoposto a sanzioni statunitensi – e’ l’organismo centrale dell’apparato informativo iraniano e opera sotto l’autorita’ diretta della Guida Suprema. Le Idf affermano inoltre di aver rinvenuto a Gaza, durante il conflitto, documenti che indicherebbero tentativi di creare una “sala operativa congiunta” tra Hezbollah, Hamas e i Guardiani della rivoluzione. A cura di Redazione

Israele: "Colpito leader senior di Hezbollah" Le forze di Difesa di Israele (Idf) hanno riferito di aver colpito un “leader senior” del movimento libanese sciita Hezbollah. “Poco fa, le Idf hanno colpito con precisione un importante terrorista di Hezbollah a Beirut. Seguiranno dettagli”, si legge nel comunicato. Il ministro della Difesa di Israele, Israel Katz, ha scritto in un messaggio su X che il Hezbollah “paghera’ un prezzo elevato per aver aperto il fuoco su Israele” e ha affermato che adesso il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, “e’ ora un bersaglio ben definito”. “Chiunque segua la strada di Khamenei (la guida suprema iraniana uccisa sabato scorso a Teheran) si ritrovera’ presto con lui nelle profondita’ dell’inferno, insieme a tutti coloro che sono stati ostacolati dall’asse del male”, ha avvertito Katz. “Non torneremo alle regole di tiro vigenti prima del 7 ottobre 2023 e difenderemo con tutte le forze gli abitanti del nord e tutti gli altri cittadini dello Stato di Israele. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e io abbiamo dato istruzioni alle Forze di difesa israeliane (Idf) di agire con forza contro Hezbollah, continuando a perseguire l’obiettivo principale: schiacciare e sconfiggere il regime terroristico iraniano e disattivarne le capacita’”, ha aggiunto il ministro israeliano. Nella notte, Hezbollah e’ tornato ad attaccare Israele per la prima volta dal cessate il fuoco raggiunto nel novembre 2024 A cura di Redazione