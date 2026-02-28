Mentre si diffonde la notizia, a Teheran la popolazione applaude alle finestre per celebrare l’evento: Ali Khamenei “è stato eliminato”. Lo ha confermato ufficialmente l’esercito israeliano dopo la prima anticipazione di un alto funzionario della sicurezza ai media nazionali, che in questi minuti riportano anche la notizia del recupero del corpo. Le immagini del cadavere della guida suprema iraniana sono state mostrate – così come riporta Channel 12 – al premier Benjamin Netanyahu.

Secondo il funzionario, Khamenei è stato ucciso in un attacco a Teheran e il suo corpo è stato trovato sotto le macerie. Ad Axios, fonti informate, rendono noto che Israele ha riferito a Trump dell’uccisione dell’ayatollah. Nel commentare la notizia il Presidente degli Stati Uniti ha ribadito di “avere le idee chiare sulla prossima leadership”. Il primo obiettivo dei raid condotti da Stati Uniti e Israele in Iran si inserisce così in un bilancio parziale di 201 morti e 747 feriti, tra i decessi anche 5-10 altri leader iraniani come Ali Shamkhani, consigliere di Khamenei.

Seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco