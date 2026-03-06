L’Italia rafforza il proprio ruolo nelle strategie europee per l’autonomia digitale. Il nostro Paese avrà un ruolo di primo piano nel nuovo Edic (European DigitalInfrastructure Consortium), incaricato di sviluppare il cloud sovrano dell’Unione europea. Ad assumere la vicepresidenza esecutiva del consorzio sarà infatti Serafino Sorrenti, Capo della Segreteria Tecnica del Sottosegretario Alessio Butti. L’iniziativa si inserisce nella strategia europea per rafforzare l’autonomia tecnologica, ridurre la dipendenza da provider extraeuropei e garantire elevati standard di sicurezza, interoperabilità e protezione dei dati.

“Il fatto che il nostro Paese assuma un ruolo di guida in questo Edic dimostra la credibilità che l’Italia ha conquistato negli ultimi anni nel campo delle infrastrutture digitali e delle politiche per l’innovazione. Le infrastrutture cloud non sono soltanto piattaforme tecnologiche, ma la base su cui si costruiscono sicurezza dei dati e una vera competitività”, ha dichiarato il sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti.

Serafino Sorrenti è Chief Information Security Officer presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Capo della Segreteria Tecnica del Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica. In questo ruolo guida le strategie nazionali di cybersecurity e coordina le politiche sulle tecnologie emergenti, con particolare attenzione alla resilienza delle infrastrutture critiche.

A livello europeo rappresenta l’Italia nel Quantum Technologies Coordination Group della Commissione Europea e nelle iniziative UE dedicate alla sicurezza e resilienza delle infrastrutture critiche sottomarine, contribuendo alla protezione dei cavi e delle dorsali strategiche della connettività digitale europea.

Ha coordinato il tavolo strategico nazionale sulle tecnologie quantistiche, guidato la partecipazione italiana ai lavori del G7 sul quantum ed è Presidente Onorario del National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI), centro nazionale di riferimento per la ricerca e l’innovazione nel campo delle tecnologie quantistiche.

La sua attività si concentra sull’integrazione tra quantum computing, sicurezza informatica e sovranità tecnologica, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza strategica dell’Italia e dell’Europa nel nuovo scenario geopolitico.

© Riproduzione riservata

Redazione