Non ha ancora 18 anni lo studente del liceo Righi di Roma che ieri, al Senato, ha mimato il gesto della pistola contro Giorgia Meloni mentre era in visita con la sua scuola per assistere ai lavori dell’aula dalla tribuna del pubblico.

È già pentito di quella mossa, come racconta al Corriere della Sera: “Ho fatto una cazz…, quel gesto non era violento e sicuramente non lo rifarei”. Ma spiega che il suo era un simbolo di dissenso: “Voleva essere un pugno, nei confronti di tutti i parlamentari. Oggi in aula sono state dette cose assurde e non cambio idea. Dal mio punto di vista si sta sbagliando su più fronti, dal fatto che ci si dichiari contrari alla guerra e si continui a finanziare Israele, dal fatto che in Ucraina si segua la linea della Nato, e poi sui migranti sono state adottata delle politiche totalmente inefficaci”.

Lo studente: “Pronto a chiedere scusa, ma con saluti antifascisti”

E ancora: “Io sono un attivista. Mi pento del gesto che ho fatto, eppure nessuno può negare che oggi in parlamento ci siano anche neofascisti. I miei genitori? Mi hanno detto che ho fatto una cavolata, e sono pronto ad accettare il provvedimento del mio Liceo, che da questa storia dovrà rimanere fuori”. Il ragazzo si è anche dichiarato pronto a chiedere ufficialmente scusa a Meloni e al Presidente La Russa: “Ma la conclusione della lettera sarà con saluti… antifascisti”

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco