Arriverà nelle case degli italiani da lunedì 4 maggio la nuova serie animata “Lola in Crociera”, una produzione internazionale pensata per il pubblico preschool e kids. A trasmetterla in anteprima in Italia sarà DeAJunior, il canale del gruppo De Agostini Editore dedicato al pubblico prescolare in esclusiva su SKY al canale 605, dal lunedì al venerdì alle ore 16.

La serie racconta le avventure di Lola, una bambina curiosa, vivace e intraprendente che viaggia a bordo di una grande nave da crociera insieme alla nonna Agata. Episodio dopo episodio, l’universo della nave si trasforma in uno spazio ricco di incontri, scoperte e piccoli imprevisti quotidiani, dando vita a storie leggere, divertenti ed educative, capaci di parlare ai più piccoli di amicizia, natura e scoperta del mondo in una dimensione multiculturale e contemporanea.

A rendere ancora più originale il personaggio è il suo dono speciale: Lola riesce a capire il linguaggio degli animali e a parlare con loro. Un’abilità che gli adulti non prendono sul serio, ma che per lei diventa la chiave per vivere avventure sorprendenti insieme ai suoi amici più fidati: Gozo, un gabbiano dal carattere avventuroso, e Gina, una scimmietta narcolettica con una passione irresistibile per le noccioline.

La serie è stata scritta da Nicola Barile e Giovanni Calvino e combina storie di viaggio, momenti comici e situazioni quotidiane che i bambini possono facilmente riconoscere, in un racconto dinamico ambientato in un luogo simbolo di movimento e incontro tra culture diverse come una nave da crociera. Il personaggio di Lola nasce proprio da un’idea di Nicola Barile, che si è ispirato a due eroine molto amate dal pubblico internazionale: Pippi Calzelunghe, creata da Astrid Lindgren, ed Eloise, il celebre personaggio ideato da Kay Thompson. Non a caso, nella serie la nave da crociera su cui viaggia la protagonista si chiama proprio Eloise.

“Lola in Crociera” è una coproduzione internazionale realizzata da TILE Storytellers e DIGITALCOMOEDIA, con la partecipazione di MONDO TV, che cura anche la distribuzione internazionale della serie. Il progetto nasce dal lavoro di un team creativo e produttivo composto dai produttori Guido Bozzelli, Giovanni Parisi, Giovanni Calvino, Stefania Iannella e dai registi Nicola Barile, Marco Tramontano e Marco Perrella che hanno sviluppato la serie con l’obiettivo di realizzare un prodotto capace di dialogare con il mercato internazionale mantenendo al tempo stesso una forte identità narrativa europea.

Già presente nei palinsesti di tv lineari di 30 Paesi e disponibile, oltre che in italiano, anche in arabo e cinese, la serie sarà presentata in anteprima italiana il 3 maggio a COMICON Napoli, in vista del debutto televisivo su DeAJunior.

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