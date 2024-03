Loredana Bertè è stata ricoverata in una struttura a Roma e il suo concerto previsto al Teatro Brancaccio è stato rinviato. Per la celebre cantante italiana si è reso necessario un accertamento medico e un ricovero. L’annuncio è stato dato dallo staff di Bertè che di recente ha partecipato al Festival di Sanremo, con la canzone Pazza.

Loredana Bertè ricoverata, l’annuncio

“Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve”. Questa la notizia data dallo staff di Bertè, che si trovava a Roma già dalla giornata di ieri. “Non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data sempre al Teatro Brancaccio il 15 maggio 2024. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto” ha aggiunto la nota. La cantante, infatti, è in tour, con l’esordio avvenuto a Milano lo scorso 5 marzo.

Loredana Bertè ricoverata, il malore

Secondo quanto riporta l’Adnkronos, Bertè già dalla mattina ha accusato questi dolori addominali. Per questo si è fatta visitare da un medico che ha consigliato il ricovero. Ora l’artista è tenuta sotto osservazione in una clinica privata di Roma.

