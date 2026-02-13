Restituiti i risultati del progetto “Un passo alla volta” della Cooperativa Sociale L’Orsa Maggiore, sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con CESVI. L’iniziativa ha permesso di accompagnare un gruppo di giovani in condizioni di fragilità personale, sociale ed economica in un percorso di empowerment e inserimento lavorativo presso L’Orsa Maggiore Bar Bistrot & Factory a Napoli e continuerà fino a fine giugno 2026.

Il progetto, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese è stato sostenuto attraverso una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone in difficoltà. In quattro mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, di imprese e della Banca stessa che ha partecipato attivamente, contribuendo con 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

Un passo alla volta ha offerto a 10 persone con fragilità la possibilità di intraprendere un percorso di empowerment personalizzato, formazione sul campo e inserimento lavorativo. Tra i corsi, proposti da esperti di ciascun settore, i beneficiari hanno potuto scegliere: grafica e stampa, sartoria, ricevimento di sala. Oltre alla formazione teorica, i partecipanti hanno partecipato a una fase molto pratica sul lavoro per acquisire competenze tangibili e prendere confidenza con i ritmi e le aspettative dell’ambiente lavorativo.

Un percorso di 12 incontri individuali, con un counselor dedicato, ha completato il supporto per rafforzare il progetto lavorativo personale e la motivazione di ciascun partecipante. I beneficiari sono inoltre stati accompagnati nel percorso da un tutor per agevolare le relazioni di gruppo, stimolare la scoperta delle risorse personali e monitorare gli sviluppi e i risultati del percorso.

Nel dettaglio, i fondi raccolti hanno permesso di finanziare:

la formazione sul campo per 10 persone con fragilità, con la supervisione di un esperto;

con la supervisione di un esperto; l’acquisto di attrezzature per lo sviluppo delle attività produttive;

per lo sviluppo delle attività produttive; il counseling individuale per rafforzare la motivazione, individuare gli obiettivi lavorativi e le strategie utili per raggiungerli;

per rafforzare la motivazione, individuare gli obiettivi lavorativi e le strategie utili per raggiungerli; l’inserimento lavorativo di 3 dei 10 partecipanti presso L’Orsa Maggiore Bar Bistrot & Factory;

presso L’Orsa Maggiore Bar Bistrot & Factory; le spese di locazione.

Il progetto ha coinvolto 10 persone con fragilità, dai 18 ai 40 anni, tra le quali: giovani con disabilità, giovani NEET (non impegnati in percorsi di istruzione, formazione o lavoro) e donne in situazioni di disagio socioeconomico.

“Grazie al progetto “Un passo alla volta”, sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con CESVI, siamo riusciti a stabilizzare percorsi di inserimento lavorativo di 3 persone fragili. I beneficiari del progetto hanno ottenuto, per la prima volta nella loro vita, un contratto di lavoro dipendente all’interno del Bar Bistrot & Factory, nello specifico una donna con disabilità nel settore bar, un ragazzo in situazione di vulnerabilità nel settore stamperia e una donna vulnerabile nel settore sartoria. Il rapporto di lavoro continuativo ha reso queste persone maggiormente consapevoli del loro valore, favorendo così i loro progetti di vita per il prossimo futuro. Il nostro lavoro è finalizzato ad aumentare il benessere dei soggetti coinvolti, attraverso la costruzione di una rete che possa mettere insieme il lavoro sociale e il mondo delle aziende, mostrando che è possibile realizzare un nuovo modello di inclusione sostenibile”, conclude Francesca D’Onofrio, Presidente della Cooperativa Sociale L’Orsa Maggiore.

“Per questo progetto sul territorio napoletano, con il quale accompagniamo giovani in condizioni di fragilità personale, sociale ed economica in un percorso formativo e di inserimento nel mondo del lavoro, abbiamo raccolto 100 mila euro, mentre in tutta la Direzione regionale dalla nascita del Programma Formula abbiamo sostenuto ben 16 progetti per una raccolta di fondi di 2 milioni di euro, – afferma Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo. – Con il Programma Formula, che supporta iniziative dedicate a famiglie in situazioni di difficoltà, Intesa Sanpaolo conferma la propria vocazione di banca d’impatto. Anche a livello locale, quindi, esprimiamo il nostro ruolo di banca leader nelle iniziative di inclusione e sostenibilità”.

“Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 200 progetti sostenuti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”, conclude Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI.

L’iniziativa rientra nell’ambito del contributo alla riduzione dei divari sociali realizzato dal Gruppo guidato da Carlo Messina a favore della crescita del Paese, un obiettivo strategico inserito nel Piano di impresa dal 2018 e sviluppato dalla struttura Intesa Sanpaolo per il Sociale.

Una FORMULA, tanti progetti

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

La banca partecipa attivamente al crowdfunding destinando un contributo di 2 euro per alcuni dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online. La selezione dei progetti territoriali attivi nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle Direzioni Regionali – strutture che rientrano nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese – coadiuvate da CESVI, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. CESVI supporta Intesa Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema Green, Social e Job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in condizioni di fragilità.

