L'estrazione
Lotteria Italia, l’elenco completo di tutti i biglietti vincenti: 5 nuovi milionari e oltre 300 fortunati
L’estrazione della Lotteria Italia nel giorno dell’Epifania ha premiato cinque nuovi milionari e altri 301 biglietti in tutta Italia. In totale sono stati venduti oltre 9,6 milioni di biglietti, circa un milione in più rispetto all’anno precedente, con una crescita del 10%. Il totale dei premi distribuiti ammonta a 22,6 milioni di euro. L’elenco ufficiale dei tagliandi premiati è consultabile sul Bollettino Ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e riportato in questa pagina.
Lotteria Italia, i primi cinque premi
Primo premio (5 milioni):T270462 venduto a Roma
Secondo premio (2,5 milioni):E334755 venduto a Ciampino (Roma)
Terzo premio (2 milioni):L430243 venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia)
Quarto premio (1,5 milioni):D019458 venduto a Jerzu (Nuoro)
Quinto premio (1 milione):Q331024 venduto ad Albano Laziale (Roma).
Lotteria Italia, i premi di seconda categoria dal valore di 100.000 euro
F 460252 venduto a PERGINE VALSUGANA (TN)
F 495065 venduto a CARCARE (SV)
R 116579 venduto a SAN NICOLA LA STRADA (CE)
B 355821 venduto a DESENZANO DEL GARDA (BS)
B 408458 venduto a NAPOLI (NA)
M 082984 venduto a SOMMA LOMBARDO (VA)
U 473669 venduto a CINISELLO BALSAMO (MI)
S 203579 venduto a MILANO (MI)
N 010700 venduto a ROMA (RM)
G 227785 venduto a BARBERINO DI MUGELLO (FI)
V 055420 venduto a CUVIO (VA)
S 463626 venduto a PESCARA (PE)
Z 455638 venduto a MONTEPAONE (CZ)
T 243441 venduto a CASTROCIELO (FR)
R 040814 venduto a LEVATE (BG)
G 279874 venduto a TORINO (TO)
E 304956 venduto a COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD)
I 429575 venduto a GIOIA DEL COLLE (BA)
L 298491 venduto a ANCONA (AN)
O 116424 venduto a ROMA (RM)
V 213185 venduto a SOMMACAMPAGNA (VR)
L 253421 venduto a CASTELLARO (IM)
S 152617 venduto a NOGAREDO (TN)
N 423461 venduto a MODENA (MO)
R 318537 venduto a CROTONE (KR)
Z 389503 venduto a MILANO (MI)
A 476470 venduto a PESCARA (PE)
C 366742 venduto a NAPOLI (NA)
Q 224705 venduto a CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
I 476752 venduto a TORINO (TO).
Lotteria Italia, i premi di terza categoria, dal valore di 50mila euro
C 431308 venduto a NAPOLI (NA)
S 428559 venduto a PISTOIA (PT)
E 312271 venduto a FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
Z 166541 venduto a ROMA (RM)
T 435587 venduto a CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
U 309578 venduto a SENIGALLIA (AN)
Z 144713 venduto a BARI (BA)
P 361311 venduto a SAN SALVO (CH)
Q 220879 venduto a NOVARA (NO)
Z 353771 venduto a AURONZO DI CADORE (BL)
G 222437 venduto a CAPACCIO PAESTUM (SA)
V 015643 venduto a ASCOLI SATRIANO (FG)
V 057512 venduto a GALLICANO NEL LAZIO (RM)
Q 219217 venduto a CREMELLA (LC)
O 226436 venduto a PREVALLE (BS)
A 171897 venduto a SAN NICOLA LA STRADA (CE)
G 004181 venduto a CALCINATE (BG)
M 433499 venduto a BOLOGNA (BO)
L 230622 venduto a VERONA (VR)
C 183249 venduto a ARICCIA (RM)
V 392187 venduto a PIETRAVAIRANO (CE)
G 135863 venduto a FRASCATI (RM)
C 248913 venduto a RIMINI (RN)
S 010555 venduto a BELFORTE MONFERRATO (AL)
E 091798 venduto a SAN MAURO PASCOLI (FC)
P 001034 venduto a NUMANA (AN)
S 121337 venduto a ROMA (RM)
Q 419219 venduto a FOGGIA (FG)
L 462968 venduto a UDINE (UD)
O 331476 venduto a NAPOLI (NA)
R 408948 venduto a NAPOLI (NA)
C 418134 venduto a ROMA (RM)
N 028152 venduto a MILANO (MI)
M 472501 venduto a RUBIERA (RE)
C 216443 venduto a BERGAMO (BG)
Z 132743 venduto a TORINO (TO)
F 466560 venduto a TORINO (TO)
I 073408 venduto a SANT’ELPIDIO A MARE (FM)
D 033808 venduto a REGGIO CALABRIA (RC)
T 255565 venduto a FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
E 066928 venduto a ALESSANDRIA (AL)
V 216173 venduto a MONTEFORTE D’ALPONE (VR)
Z 031713 venduto a RAVENNA (RA)
Q 330855 venduto a CALALZO DI CADORE (BL)
F 339474 venduto a RAPALLO (GE)
V 259119 venduto a SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)
T 493114 venduto a FIRENZE (FI)
R 435513 venduto a MARSALA (TP)
G 119037 venduto a PADOVA (PD)
I 293236 venduto a MASSA LOMBARDA (RA)
M 497604 venduto a CASARANO (LE)
AA 291027 venduto a RIVENDITORE ONLINE
O 475636 venduto a GUBBIO (PG)
R 486593 venduto a SANT’ELPIDIO A MARE (FM)
E 289487 venduto a FERRARA (FE)
R 216548 venduto a CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)
P 403550 venduto a VIGEVANO (PV)
T 346930 venduto a TIVOLI (RM)
M 154316 venduto a ROMA (RM)
S 221283 venduto a CAMPOGALLIANO (MO)
Lotteria Italia, i premi di quarta categoria, dal valore di 20mila euro
G 307544 MILANO (MI)
B 469167 SALA CONSILINA (SA)
AA 220817 RIVENDITORE ONLINE
D 048462 FORNOVO DI TARO (PR)
V 421930 SANT AGATA DI MILITELLO (ME)
O 062479 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)
O 107429 PALERMO (PA)
U 332441 MILANO (MI)
T 117121 DUE CARRARE (PD)
D 043028 BOLOGNA (BO)
C 210612 RIMINI (RN)
I 357941 PALERMO (PA)
S 060016 GALLIATE (NO)
A 131162 ROMA (RM)
D 439450 LICATA (AG)
U 361241 ROMA (RM)
T 438695 NAPOLI (NA)
D 396734 LIVORNO (LI)
Q 262299 PADOVA (PD)
B 134389 BERCETO (PR)
T 259078 MILANO (MI)
Z 370772 CASERTA (CE)
D 337349 SALA CONSILINA (SA)
V 289642 ROMA (RM)
R 484808 ROCCA PRIORA (RM)
P 014180 PARMA (PR)
Z 480095 PONCARALE (BS)
C 009689 ASTI (AT)
V 206182 RAPALLO (GE)
S 130035 FABRO (TR)
L 390343 ARTENA (RM)
I 397712 ORBASSANO (TO)
D 284337 CERIALE (SV)
D 007562 SAN GIOVANNI ILARIONE (VR)
O 054744 MIRANDOLA (MO)
F 038719 GIOIOSA MAREA (ME)
O 209513 MILANO (MI)
T 050794 VEGGIANO (PD)
L 133093 ROMA (RM)
E 184779 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
O 347724 BRUGNATO (SP)
A 099940 POMEZIA (RM)
N 140942 ROMA (RM)
Q 340409 GRAGNANO (NA)
U 285126 ISOLA DEL LIRI (FR)
V 145151 NUMANA (AN)
F 129538 MODUGNO (BA)
T 259699 TAINO (VA)
C 175266 ISEO (BS)
G 011900 VENEZIA (VE)
C 187813 ROMA (RM)
R 481321 FONTE NUOVA (RM)
P 221793 ROMA (RM)
F 022379 TARSIA (CS)
O 252988 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
B 417083 GENOVA (GE)
Q 474963 PRATO (PO)
T 105272 SAN VITALIANO (NA)
P 286138 LIVORNO (LI)
Q 280839 MARCIANISE (CE)
R 137018 ROMA (RM)
R 024986 POTENZA (PZ)
P 230883 SALA CONSILINA (SA)
N 352908 CHATILLON (AO)
D 004044 MARTIGNACCO (UD)
M 086488 GALLICANO NEL LAZIO (RM)
U 482325 FERENTINO (FR)
C 189316 ROMA (RM)
O 001357 TIVOLI (RM)
T 103398 ROMA (RM)
C 039811 ROMA (RM)
L 467975 MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)
U 335141 VITERBO (VT)
M 491636 LIMBIATE (MB)
U 121289 ROMA (RM)
L 307590 NAPOLI (NA)
F 051382 VILLACIDRO (SU)
R 029869 ROMA (RM)
B 300902 SAN GREGORIO MATESE (CE)
T 209780 MAZZANO (BS)
T 491291 CORIGLIANO ROSSANO (CS)
G 432952 BRESCIA (BS)
C 192870 ROMA (RM)
V 342725 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
R 380341 ANAGNI (FR)
AA 378493 RIVENDITORE ONLINE
F 264400 ALIFE (CE)
G 056308 CARAVAGGIO (BG)
C 244384 MOSCIANO SANT ANGELO (TE)
Q 133568 CONEGLIANO (TV)
D 335754 FORMIGINE (MO)
C 191337 ROMA (RM)
U 404738 MESSINA (ME)
O 308074 LIVORNO (LI)
G 172079 ROMA (RM)
Q 159289 REGGELLO (FI)
Q 200159 CIVITELLA D’AGLIANO (VT)
B 489440 TRIESTE (TS)
D 475979 ANGRI (SA)
M 268445 RIZZICONI (RC)
A 484127 SAVONA (SV)
U 277736 CAIVANO (NA)
U 290230 ROMA (RM)
P 020031 SOVERATO (CZ)
L 462145 VILLESSE (GO)
C 433551 TAORMINA (ME)
P 414273 GAETA (LT)
N 310054 CAGLIARI (CA)
R 343286 RIVALTA DI TORINO (TO)
U 486455 MONTIGNOSO (MS)
G 149349 ROMA (RM)
C 312266 GENOVA (GE)
C 498889 PIETRASANTA (LU)
N 155198 CHIETI (CH)
S 294818 TORINO (TO)
L 371060 TORINO (TO)
Q 492234 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
P 392591 BOLOGNA (BO)
A 437119 GALLIPOLI (LE)
C 285823 PALMANOVA (UD)
M 230724 JESOLO (VE)
B 197000 ROMA (RM)
T 048864 DESENZANO DEL GARDA (BS)
A 241963 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
G 086958 ROMA (RM)
I 142272 SESTO FIORENTINO (FI)
A 382183 CASTEL MAGGIORE (BO)
R 310637 VIMERCATE (MB)
S 472066 LUCIGNANO (AR)
P 482936 TORRE PELLICE (TO)
T 488461 GIULIANOVA (TE)
C 167706 GONARS (UD)
L 306170 CATANZARO (CZ)
C 366465 PORDENONE (PN)
L 444286 TORINO (TO)
F 253844 DOLO (VE)
D 271564 SALA CONSILINA (SA)
E 273527 ROMA (RM)
Q 045872 CINGOLI (MC)
B 243922 SARTEANO (SI)
D 113976 ROMA (RM)
G 254759 LECCE (LE)
T 246252 FIRENZE (FI)
E 184497 TEANO (CE)
B 324560 LA MADDALENA (SS)
L 004685 LUGO (RA)
F 047063 SAVONA (SV)
AA 317629 RIVENDITORE ONLINE
D 137375 VIGNATE (MI)
C 190810 ROMA (RM)
O 321285 GEMONA DEL FRIULI (UD)
M 236176 BAGNO A RIPOLI (FI)
E 098608 TOLFA (RM)
T 463313 ORICOLA (AQ)
D 096763 RUOTI (PZ)
N 039509 CAGLIARI (CA)
O 471371 PIANO DI SORRENTO (NA)
S 212037 CATANIA (CT)
C 308691 VALLATA (AV)
I 302163 SIRACUSA (SR)
A 336852 PADOVA (PD)
L 287418 ROMA (RM)
T 431412 ROMA (RM)
L 049352 SAN SALVATORE TELESINO (BN)
U 077847 PRIZZI (PA)
I 311395 ANGRI (SA)
B 382220 AOSTA (AO)
G 351469 LUCCA (LU)
M 003082 MILAZZO (ME)
L 312092 RIVOLI (TO)
I 095731 PADERNO DUGNANO (MI)
R 236630 CESA (CE)
V 216212 SEZZE (LT)
S 355283 MANTOVA (MN)
A 403172 POMEZIA (RM)
Z 483397 MORRO D ORO (TE)
C 329828 SOMMACAMPAGNA (VR)
U 358618 ANTRODOCO (RI)
V 307045 CASTEL GOFFREDO (MN)
Z 218184 POGGIOFIORITO (CH)
B 221743 CATANIA (CT)
Z 330530 PADERNO DUGNANO (MI)
A 471151 MIRABELLA ECLANO (AV)
G 158475 PADERNO DUGNANO (MI)
U 304756 SALA CONSILINA (SA)
AA 261588 RIVENDITORE ONLINE
O 038082 GIOIA DEL COLLE (BA)
D 005209 SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
G 018741 CALCINATO (BS)
S 126562 ROMA (RM)
V 486619 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
L 439226 FORMIGINE (MO)
F 139871 GONARS (UD)
C 274898 PARTINICO (PA)
I 427451 FOLIGNO (PG)
L 284333 TAGGIA (IM)
O 451758 NAPOLI (NA)
A 430326 FAICCHIO (BN)
L 318846 CERIGNOLA (FG)
Q 485895 TERNI (TR)
P 106297 ROMA (RM)
N 436646 LAINATE (MI)
B 212706 VIESTE (FG)
R 068972 MASSA (MS)
N 409756 ALESSANDRIA (AL)
L 088653 ROMA (RM)
R 362954 VALLECROSIA (IM)
P 109516 ROMA (RM)
R 038547 MORRO D’ORO (TE)
A 008063 MERANO (BZ).
Lotteria Italia, come riscuotere i premi
I vincitori avranno sei mesi di tempo per incassare la somma spettante. La riscossione può avvenire presentando il biglietto vincente, integro e in originale, presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio premi delle Lotterie Nazionali. Per i biglietti acquistati online è invece necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale, l’Iban e la stampa del promemoria di gioco o del codice univoco della giocata.
Lotteria Italia, premiati anche i rivenditori
Sono previsti anche riconoscimenti economici per i rivenditori ufficiali presso cui sono stati acquistati i biglietti vincenti, per un importo complessivo di 188 mila euro.
© Riproduzione riservata