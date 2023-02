I sistemi informatici della compagnia aerea tedesca Lufthansa in tilt per un cantiere ferroviario a Francoforte. Lo ha reso noto lo stesso vettore, tra i leader europei nel trasporto aereo, che da stamattina è alle prese con cancellazioni e ritardi per i voli delle sue diverse compagnie aeree.

“Attualmente le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa sono interessate da un’interruzione informatica“, ha twittato la compagnia. “Questo sta causando ritardi e cancellazioni di voli. Ci rammarichiamo per i disagi che questo sta provocando ai nostri passeggeri“.

Il quotidiano tedesco Bild scrive di scene di “caos” agli aeroporti di Francoforte e Monaco, riferendo di problemi con i sistemi di check-in e imbarco. Il gruppo Lufthansa comprende il suo marchio omonimo e le compagnie di bandiera Austrian Airlines, Brussels Airlines e Swiss. La compagnia controlla anche il vettore low-cost Eurowings e altre compagnie aeree minori come la Air Dolomiti. In totale, il gruppo gestisce circa 700 aeromobili.

Stando alla piattaforma specializzata FlightAware, alle 12 sarebbero stati cancellati 145 voli di Lufthansa (pari al 15% di tutti i decolli programmati), 7 di Air Dolomiti (il vettore italiano del gruppo), 5 di Swiss, 3 di Eurowings. Nessun particolare disagio per Austrian Airlines e Brussels Airlines.

Quanto all’origine dei problemi, secondo quanto riferito dalla compagnia aerea, alcuni operai impegnati in alcuni lavori in un cantiere presso i binari ferroviari a Francoforte hanno tagliato alcuni cavi di Deutsche Telekom, tagliando così la connessione del sistema di gestione dei voli del vettore. Da escludere dunque l’ipotesi di un attacco hacker alla compagnia tedesca.

⚠️ Wichtige Ankündigung zu aktuellen Flugausfällen: Seit heute Morgen sind die Fluggesellschaften der Lufthansa Group von einem IT-Ausfall betroffen, der durch Bauarbeiten in der Region Frankfurt verursacht wurde. Dies hat leider zu Flugverspätungen und -ausfällen geführt. — Deutsche Lufthansa (@Lufthansa_DE) February 15, 2023

Per porre rimedio al guasto si stima che ci vorrà almeno qualche ora, con un impatto dunque significativo sui voli che dovevano operare in giornata.

Per quanto riguarda invece l’impatto sui vari scali, il controllo del traffico aereo dell’hub di Francoforte (in Germania) ha chiuso l’aeroporto agli atterraggi per evitare il sovraccarico: gli aerei sono stati temporaneamente dirottati su altri aeroporti come Norimberga, Colonia e Dusseldorf. Resta invece da l’impatto effettivo sugli scali milanesi del blocco delle piste di atterraggio dell’aeroporto di Francoforte, spiegano fonti aeroportuali all’Ansa. Per ora l’unico effetto è la cancellazione di un volo in partenza da Malpensa per lo scalo tedesco.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni